IDnow stellt Screening und Monitoring Funktion zur Geldwäschebekämpfung vor

Durch die Einführung von automatisiertem KYC in Kombination mit AML-Screening und -Monitoring macht IDnow das Onboarding noch einfacher.

MÜNCHEN, 15. Juli 2021 /PRNewswire/ -- IDnow, ein führender europäischer Platform-as-a-Service-Anbieter für Identitätsüberprüfung, führt ein automatisches AML-Screening in seine umfangreiche Plattform ein. Diese Funktion ermöglicht das Screening von Nutzern gegen bestimmte globale Watchlists, um eine Risikobewertung vorzunehmen und Verstöße gegen Sanktionen zu vermeiden. Die Software ist in der Lage, die Identität einer Person in regelmäßigen und selbst gewählten Zeitabständen gegen PEP (politisch exponierte Personen) - und Sanktionslisten, globale Watchlists und sogenannte „Adverse Media" Listen zu prüfen. Die IDnow-Plattform kann so Tausende von Listen gleichzeitig in Echtzeit überwachen.