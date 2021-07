FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Sommer ist da. Doch die Erholung der pandemiegeplagten Luftfahrtbranche kommt bisher nur langsam voran. Beim Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hat das Passagiergeschäft in den vergangenen Wochen zumindest ein Stück weit angezogen. Vom Vorkrisen-Niveau bleibt der Konzern genau wie die Airlines jedoch weit entfernt. Was bei Fraport los ist, was Analysten sagen und was die Aktie macht.

In der historischen Branchenkrise halten Luftfahrtmanager an einer Überzeugung fest: Die Menschen wollen auch in Zukunft in die Ferne fliegen. "Die Lust auf Reisen ist ungebrochen", zeigte sich Fraport-Chef Stefan Schulte im Mai optimistisch. "Insofern gehen wir davon aus, dass wir im Sommer wieder deutlich steigende Passagierzahlen sehen werden." Doch von niedrigem Niveau sind Steigerungen nicht so schwer. Schon jetzt hat die Branche viele Arbeitsplätze gestrichen - allein bei Fraport in Frankfurt sind rund 4000 Jobs weggefallen.

Und wenn es schlecht läuft, werden am Frankfurter Flughafen in diesem Jahr ähnlich wenig Passagiere abfliegen und ankommen wie im Corona-Jahr 2020. So rechnet Schulte in Frankfurt mit höchstens 25 Millionen Fluggästen - hält aber auch weniger als 20 Millionen für denkbar. Das wäre nicht weit von den knapp 19 Millionen aus dem Vorjahr entfernt. Der Rekord von über 70 Millionen Passagieren aus dem Jahr 2019 bleibt auf jeden Fall außer Reichweite.

Immerhin: Im Mai und Juni zählte Fraport an Deutschlands größtem Flughafen erstmals wieder je über eine Million Fluggäste. Fast 1,8 Millionen waren es im Juni. Das sind zwar fast dreimal so viele wie im Lockdown-Juni 2020, aber nur gut ein Viertel der rund 6,6 Millionen, die Fraport hier zwei Jahre zuvor abfertigte.

Zwar ist die wichtige Hauptreisezeit erst angelaufen, und mit der Öffnung vieler Reiseziele für Urlauber kann das Fluggeschäft im Juli, August und September noch deutlich zulegen. Doch die hochinfektiöse Delta-Variante des Virus lässt die Infektionszahlen in wichtigen Urlaubsländern wieder steigen. Gerade hat die Bundesregierung ganz Spanien samt Mallorca und den Kanarischen Inseln wieder zum Risikogebiet erklärt. Die Türkei als weiteres wichtiges Urlaubsland der Deutschen steht schon seit Anfang Juni auf dieser Liste.