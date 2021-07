Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Enento Names Jeanette Jäger New CEO (PLX AI) – Jeanette Jäger has been appointed Enento Group Plc’s CEO and member of the Executive Management Team. She will start in her position on 1 January 2022