BARCLAYS stuft ARCELORMITTAL auf 'Overweight' Nachrichtenquelle: dpa-AFX Analysen | 15.07.2021, 07:58 | 39 | 0 | 0 15.07.2021, 07:58 |



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2021 / 13:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2021 / 15:45 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Tom Zhang

Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 36

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m





ArcelorMittal Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat ArcelorMittal mit "Overweight" und einem Kursziel von 36 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Tom Zhang geht in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung grundsätzlich positiv an europäische Stahlkocher heran. Der Markt rechne offenbar mit einem Kollaps der Stahlpreise, er sehe diese aber am Jahresende noch auf einem nicht eingepreisten Niveau. Bei ArcelorMittal übersähen die Anleger das Potenzial der Aktionärsrendite./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2021 / 13:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2021 / 15:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Diskussion: ArcelorMittal Wertpapier

ArcelorMittal Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer