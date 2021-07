APA ots news: ifainvest.at: "4,25% Klosterpark Salzburg Anleihe 2020 bis 2023" vollständig platziert - BILD

Erneuter Platzierungserfolg bei ifainvest.at: Die Unternehmensanleihe "4,25% Klosterpark Salzburg Anleihe 2020 bis 2023" (ISIN: AT0000A2GLL7) wurde zu 100% platziert. Anleger haben insgesamt 10 Mio. Euro investiert, die Mindestzeichnung lag bei 100.000 Euro. Aufgrund der großen Nachfrage wurde das Zeichnungsvolumen einmal aufgestockt und die Anleihe nun vorzeitig geschlossen. Durch Beteiligung an der Anleihe hatten Investoren die Möglichkeit, am einzigartigen Projekt Klosterpark in Salzburg mitzuwirken. Sie profitieren von der attraktiven Verzinsung in Höhe von 4,25% p.a. fix und erhalten zudem exklusiv und noch vor offiziellem Verkaufsstart Informationen zu den Wohnungsangeboten des Projekts. Die Zeichnung erfolgte über [ifainvest.at] (http://www.ifainvest.at/). Emittentin der Unternehmensanleihe ist die Planquadr.at Klosterpark Holding GmbH, eine Gesellschaft von Planquadr.at und SORAVIA.