PARIS und BERLIN, 15. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Bigo Live, eine der weltweit am schnellsten wachsenden sozialen Live-Streaming-Plattformen, kündigt eine strategische Partnerschaft mit King of Avalon (KOA) und Saint Seiya Awakening bekannt: Knights of the Zodiac (Saint Seiya KotZ) an, um seinen Game-Streaming-Dienst in Europa zu starten.

Sowohl King of Avalon als auch Saint Seiya KotZ sind einflussreiche Akteure in der Gaming-Branche. KOA, ein beliebtes mobiles Strategiespiel, das im Mittelalter in Europa spielt, ist ein Bestseller in fast 70 Ländern und verzeichnet über 100 Millionen Downloads weltweit. Das Spiel wird von FunPlus, einem unabhängigen Spieleentwickler und Publisher von Weltklasse entwickelt. Saint Seiya KotZ ist ein Rollenspiel für Mobilgeräte, das auf der beliebten Manga-Serie Saint Seiya des japanischen Mangakünstlers Masami Kurumada basiert. Das von Gtarcade weltweit verlegte Spiel ist weltweit bereits über 30 Millionen Mal heruntergeladen worden.