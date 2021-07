DDN baut Führungsposition im Bereich KI-Storage mit EXAScaler 6 und weiteren Lösungen für intelligente Infrastrukturen aus

CHATSWORTH, Kalifornien, 15. Juli 2021 /PRNewswire/ -- DDN baut seine globale Führungsposition bei Lösungen für Künstliche Intelligenz (KI) und Multi-Cloud-Datenmanagement weiter aus und unterstreicht sein Engagement für KI-Kunden und Channel-Partner. Das Unternehmen stellt EXAScaler 6 (EXA6) vor und erweitert sein Portfolio an IntelliFlash -Systemen von Tintri , einer Tochtergesellschaft von DDN und dem führenden Anbieter von Intelligent Infrastructure für Unternehmen. Zudem kündigte DDN einen neuen Prozess an, mit dem zertifizierte Partner A 3 I mit NVIDIA DGX SuperPOD mit einer einzigen SKU erwerben können. Diese neuen Angebote eröffnen Channel-Partnern und Resellern den einfachen Weg zum Erwerb und zum Einsatz von Lösungen für Enterprise-Workloads und skalierbaren KI-Infrastrukturen.

EXA6 steigert Effizienz und Bedienungskomfort

Mit der Einführung von EXA6 baut DDN seine Führungsposition bei parallelen File-Systemen weiter aus. Die neueste Version der skalierbaren Software EXAScaler für Datenspeicherung, -analyse und -management läuft auf einem neuen EXAScaler Management Framework (EMF) mit APIs für Konfiguration und Management. Verglichen mit Lösungen von Mitbewerbern vereinfacht EXA6 die Verwaltung und das Upgrade von Systemen durch Automatisierung um das 10-fache. Neu sind die volle Unterstützung für den aktuellen NVIDIA Magnum IO GPUDirect Storage, Online-Upgrades, Verbesserungen beim automatischen Tiering sowie Hot Nodes für clientseitige Persistenz. EXAScaler ist das leistungsstärkste File System für KI, Analytik und HPC. EXA6 bildet die Grundlage für höhere Sicherheit, erweiterte Datendienste und End-to-End-Datenmanagement.

In EXA6 kommen neue Beschleunigungstechnologien mit Hot Nodes zum Einsatz. Dabei werden die Daten automatisch auf dem lokalen NVMe von NVIDIA GPU-Systemen zwischengespeichert. Dadurch werden Roundtrips im Netzwerk vermieden, was IO-Latenz und Datenverkehrsaufkommen reduziert. In Deep-Learning-Modellen (DL) müssen Datensätze oft viele Male neu eingelesen werden. Dieser Lernproprozess über mehrere Epochen belastet Rechner, Netzwerk und Storage stark. Bei Hot Nodes, einer gemeinsamen Entwicklung von DDN und NVIDIA, werden DL-Daten automatisch in den lokalen GPU-Speicher kopiert, wodurch die Infrastruktur für weitere Workloads frei wird, wie beispielsweise Ingest, Labelling und Archivierung. EXA6 und Hot Nodes unterstreichen das Ziel von DDN, bei den Datenpfaden von Rechnern, Netzwerk und Storage eine hohe End-to-End-Effizienz zu erzielen. DDN legt damit die Messlatte für die KI-Systemleistung in jeder Ausbaustufe noch höher.