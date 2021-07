Medienmitteilung: Sygnum Bank und Artemundi tokenisieren einen Picasso auf der Blockchain

Zürich/Madrid, 15. Juli 2021 - Sygnum, eine Bank für digitale Vermögenswerte, und Artemundi, ein Pionier im Bereich Kunstinvestitionen, gehen eine Partnerschaft ein, um Picasso's Gemälde "Fillette au béret" zu tokenisieren. Dies ist das erste Mal, dass die Eigentumsrechte an einem Picasso oder einem anderen Kunstwerk von einer regulierten Bank auf die öffentliche Blockchain übertragen werden, so dass Investoren "Anteile" an dem Kunstwerk, sogenannte Art Security Tokens (ASTs), kaufen und handeln können.

- Das 1964 von Pablo Picasso, dem einflussreichsten Künstler des 20. Jahrhunderts, geschaffene Gemälde Fillette au béret hat einen Wert von CHF 4 Millionen

- Tokenisierung senkt Hürden für Kunstinvestitionen und öffnet den Kunstmarkt für ein breites Spektrum an neuen Investoren

- Token werden ausschliesslich über Sygnum, eine FINMA-regulierte Schweizer Bank, für professionelle und institutionelle Investoren zur Zeichnung aufliegen

- Token-basierte Eigentumsanteile am Gemälde werden nach Schweizer Recht vollständig anerkannt

- Sekundärhandel von Token auf SygnEx, der Handelsplattform für digitale Vermögenswerte von Sygnum

Tokenisierung erhöht die Transparenz und birgt das Potenzial, den USD 60 Milliarden grossen Kunstmarkt zu demokratisieren

Der Kunstmarkt ist komplex und erfordert oft tiefes technisches Wissen, persönliche Beziehungen und Millionen, um zu partizipieren. Tokenisierung, ein digitales Abbild eines finanziellen und/oder realen Vermögenswertes auf der Blockchain, ermöglicht Eigentum an Bruchteilen eines solchen Vermögenswertes, senkt finanzielle Eintrittsbarrieren und demokratisiert den Zugang zu Werken der Kunstgeschichte wie Picasso's Fillette au béret. Diese innovative Technologie hat das Potenzial, den globalen Kunstmarkt, der jährlich rund USD 60 Milliarden[1] umsetzt, für ein breites Spektrum neuer Investoren zu öffnen.