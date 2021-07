Amazon konnte im Cloud-Geschäft einen Achtungserfolg verbuchen. Und zwar sollte der Ende 2019 vom Pentagon an Microsoft vergebene Cloud-Milliardenauftrag namens „Jedi“ storniert und eine neue Vergabe gestartet werden. An diesem Vergabeprozess ist nun auch wieder Amazon Web Service (AWS) vertreten und kämpft mit Microsoft um den Zuschlag im neuen Verfahren. Die Aktie von Amazon verbuchte nach Bekanntwerden dieser Information Anfang Juli ein Plus von 4,7 Prozent. Weitere Cloud-Anbieter wie beispielsweise Google erfüllen nicht die Anforderungen des Pentagons. Beim Jedi-Projekt geht es um Lagerung und Aufbereitung riesiger Mengen an vertraulichen Daten. Letztlich soll das Projekt dem US-Militär eine verbesserte Kommunikation mit Soldaten auf dem Schlachtfeld und die Nutzung von künstlicher Intelligenz für eine beschleunigte Vorbereitung von Kampfhandlungen ermöglichen.

.

Zum Chart

.