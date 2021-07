Nordex, Solar Edge und Ballard Power- mit grüner Energie in die Zukunft

Aktuell gehen die Meinungen auseinander welche Art der Energiegewinnung am besten dazu geeignet ist, unseren überwiegend auf fossilen Brennstoffen beruhenden Energieverbrauch zu versorgen. Jedoch sind sich viele Menschen einig, dass es zu einer Wende im Energiesektor kommen muss und wird. Es ist nicht unrealistisch, dass sich letztendlich eine Kombination aus mehreren Technologien durchsetzen wird um den steigenden Energiebedarf weltweit zu befriedigen. Vontobel bietet eine Multi-Aktienanleihe mit der WKN VQ8ZJX auf Nordex , Solar Edge und Ballard Power an.

In vielen Wirtschaftssektoren gilt grüner Wasserstoff als sehr vielversprechende Technologie um die CO2-Emissionen zu verringern. Wasserstoff lässt sich durch verschiedene Energiequellen wie Wind, Sonne, Wasser, Atom- oder Erdwärme gewinnen. Das Hydrogen Council 2030 schätzt den globalen Markt für Wasserstoff- und Brennstoffzellen auf rund 125 Mrd. EUR. Gerade im Bereich des Schwerlasttransports bemühen sich Unternehmen aktuell stark um die Entwicklung von Brennstoffzellen. So auch Ballard Power Systems. Der kanadische Wasserstoffspezialist erhielt gerade erst 300.000 Kanadische Dollar vom kanadischen Innovations-BC-Award zusammen mit der Simon-Fraser-Universität. Zudem verkündete das Unternehmen einen neuen Auftrag über 20 Brennstoffzellen-Module für den Linienbushersteller New Flyer. Bei der Bestellung der Fahrzeuge, die im kalifornischen Oakland zum Einsatz kommen sollen, handelt es sich bereits um einen Folgeauftrag, welcher noch in diesem Jahr ausgeliefert werden soll. Die Anzahl der New Flyer Buse in Kalifornien, welche mit Brennstoffzellen ausgestattet sind, steigt damit auf 45. Ballard plane eigenen Angaben zufolge auch mit weiteren Aufträgen, da der Gesetzgeber in Kalifornien eine Neuanschaffung emissionsarmer Busse vorschreibt. Des Weiteren wurde erst kürzlich ein mehrjähriger Zuliefer- und Entwicklungsvertrag mit dem erfahrenen US-Membranhersteller W. L. Gore & Associates geschlossen. Hierdurch möchte man längerfristig zuverlässig planen können.

Neben der Wasserstoff-Technologie gehört auch Windkraft zu den großen Hoffnungsträgern im Bereich der alternativen Energiegewinnung. Gemäß dem Bundesverband WindEnergie (BWE) gab es alleine in Deutschland Ende 2020 insgesamt 29.608 Onshore-Windenergieanlagen mit über 50.000 Mega-Watt an produziertem Strom. Zusätzlich sollen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) der Bundesregierung bis 2030 weitere 15.000 Megawatt an Offshore-Erzeugungskapazitäten dazukommen. In diesem potentiellen Umfeld agiert auch die Nordex SE. Um wettbewerbsfähig zu sein, hat der deutsche Hersteller von Windkraftanlagen gerade erst eine Kapitalerhöhung von über 580 Millionen Euro verkündet. Mit einer Erhöhung der Eigenkapitalquote von 16 auf 27 Prozent und der Nettoliquidität auf 530 Millionen Euro stärkt das Hamburger Unternehmen vor allem seine Kreditwürdigkeit. Zusätzlich wurde ein weiterer Auftrag über die Lieferung von 15 Anlagen nach Polen bekannt gegeben, der sich damit in eine Reihe mehrerer Großaufträge seit Juni einfügt. Auftraggeber ist der schwedische Windparkentwickler OX2. Somit könnte das Unternehmen auch langfristig positive Aussichten haben.