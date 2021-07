Aktien auch im zweiten Halbjahr 2021 attraktiver als Staatsanleihen

- NN IP bleibt insgesamt neutral bei risikoreichen Assets

- US-Inflation wird voraussichtlich gegen Ende 2021 den Höchststand erreichen

- Unternehmensergebnisse im 2. Quartal werden die größte Wachstumsveränderungen aufzeigen

Der Finanzmarkt-Ausblick für das zweite Halbjahr 2021 hängt maßgeblich davon ab, wie die US-Notenbank und die Märkte mit der hohen Inflation in den USA umgehen. NN Investment Partners (NN IP) erwartet, dass die deutliche Erholung in den Industrieländern anhalten wird. Es wird jedoch einige Monate dauern, bis erste Anzeichen einer vorübergehenden Inflation oder eines möglichen "Tapering" durch die US-Notenbank zu erkennen sind. In diesem "Tempomat"-Umfeld bleiben Aktien attraktiver als Staatsanleihen.

Insgesamt bleibt NN IP in seinem Ausblick für das zweite Halbjahr 2021 neutral gegenüber Risikoanlagen. Wir gehen davon aus, dass die Inflation in den USA gegen Jahresende ihren Höchststand erreichen wird und der Inflationsdruck vorübergehend sein dürfte: Viele Unterbrechungen in den Lieferketten sollten in den kommenden Monaten abnehmen, die OPEC wird sich wahrscheinlich auf eine Angebotssteigerung einigen, der Nachholbedarf ist ein endlicher Auftrieb und das Auslaufen des US-Hilfspakets wird Arbeitnehmer zurück auf den Arbeitsmarkt bringen.

Marco Willner, Head of Investment Strategy bei NN Investment Partners, sagt: "Bei einer vorübergehenden Inflation erwarten wir, dass die Fed vorerst weiter über ein ,Tapering' spricht und die Zinserhöhungen auf 2023 verschiebt. In diesem Umfeld besteht ein moderates Aufwärtspotenzial für die Zinsen in den USA und, in geringerem Maße, in Europa. Wir können jedoch nicht ausschließen, dass die Märkte nervös werden, sollte der hohe Inflationsdruck in den kommenden Monaten anhalten."

"In diesem Umfeld dürften Aktien noch etwas Luft nach oben haben, und die Zinsen sollten dann langsam steigen. Obwohl diese Entwicklung schrittweise erfolgen dürfte, könnten die Märkte aufgrund der starken makroökonomischen Dynamik und der mit einer geldpolitischen Straffung stets verbundenen Nervosität volatil sein."