Bürstner-Wohnmobil-Baureihen auf Fiat Ducato-Basis Möglicherweise abgasmanipulierte Bürstner-Modellvarianten

Bürstner Argos A 747-2 G

Bürstner Argos Time A 660 IC-Line, A 670 G IC-Line

Bürstner Aviano I 690 G, I 695, I 700, I 727 Impulse, I 728 G Impulse, I 840 G, I 840 G Impulse

Bürstner Brevio T 601, T 605, T 641, T 645, T 646

Bürstner City Car C 540, C 550, C 600, C 602, C 640

Bürstner Edition 30 Ixeo Time IT 590, Ixeo Time IT 710 G, Ixeo Time IT 720 G, Ixeo Time IT 726 G, Nexxo Time Edition 30 T 569, Nexxo Time Edition 30 T 660, Nexxo Time Edition 30 T 690, Travel Van T 620 G, Viseo I 690 G

Bürstner Elegance I 728 G, I 745, I 745 G, I 840 G, I 910 G, I 920 G

Bürstner Ixeo I 690 G, I 728, I 728 G, IT 640, IT 680 G, IT 728 G, IT 734, T 690 G, T 720, Plus IT 728

Bürstner Ixeo Time IT 586, IT 710 G, IT 710 G Fifty-Five, IT 726 G, IT 726 G Edition Summer, IT 726 G Fifty-Five, IT 745

Bürstner Ixeo TL 728 G

Bürstner Lyseo A 660, 700, 700 G

Bürstner Lyseo T 586, 590, 690 G, 700, 710 G, 728 G, 728 G Limited, 734, 744

Bürstner Lyseo TD (Harmony Line) 690, 690 G, 710 G, 728 G, 732, 736, 744, 745

Bürstner Lyseo Time A 660 G, 700 G

Bürstner Nexxo T 685, T 685 Fifty-Five, T 690, T 690 G, T 690 G Fifty-Five, T 745

Bürstner Nexxo Time T 569, T 660, T 665, T 670 G, T 685, T 690 G

Bürstner Travel Van T 590, T 590 G, T 690 G