EnBW Energie Baden-Württemberg AG: Wertberichtigungen und Drohverlustrückstellungen in Höhe von 1,25 Milliarden € im Halbjahresabschluss zu berücksichtigen



Die EnBW ist gemäß den internationalen Rechnungslegungsstandards (IAS 36) verpflichtet, regelmäßig und auch anlassbezogen Werthaltigkeitsprüfungen durchzuführen. Im Rahmen der Vorbereitungen zur Erstellung des Halbjahresabschlusses zum 30. Juni 2021 hat die EnBW im Konzernabschluss einen Wertberichtigungsbedarf im Segment Nachhaltige Erzeugungsinfrastruktur von ca. 0,95 Milliarden € identifiziert. Die Wertberichtigungen betreffen hauptsächlich die Kohlekraftwerke. In geringerem Umfang sind auch Windparks betroffen. Zusätzlich müssen Drohverlustrückstellungen für nicht mehr kostendeckende Strombezugsverträge nach IAS 37 um 0,3 Milliarden € erhöht werden. EnBW veröffentlicht den Halbjahresfinanzbericht am 29. Juli 2021.