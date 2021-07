Studie gibt Aufschluss über das Konsumverhalten der Deutschen nach den ersten Corona-Lockerungen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Aufgrund der Corona-Pandemie blieben im vergangenen

Jahr viele Geschäfte geschlossen und die Deutschen mussten auf zahlreiche

gewohnte Dienstleistungen verzichten. An die Stelle des physischen Kontaktes

traten zunehmend digitale Services: Fast jede:r dritte Deutsche (31 Prozent) hat

sie vermehrt in Anspruch genommen [1]. Eine aktuelle bevölkerungsrepräsentative

Studie des digitalen Versicherungsmanager CLARK, welche in Kooperation mit dem

Meinungsforschungsinstitut YouGov durchgeführt wurde, zeigt nun, dass digitale

Services auch nach den ersten Corona-Lockerungen immer noch eine wichtige Rolle

spielen [2].



Vor allem die sogenannten "Digital Natives" - also Personen, die mit dem

Internet und seinen Möglichkeiten bereits im Kindes- oder Jugendalter in

Berührung kamen - geben im Rahmen der CLARK-Studie an, auch nach den derzeitigen

Lockerungen vermehrt digitale Services wahrzunehmen. Fast jede:r Vierte (22

Prozent) der 18- bis 24-Jährigen behaupten dies. Durchschnittlich gibt jede:r

zehnte Deutsche (11 Prozent) an, digitale Services auch nach Corona weiterhin zu

benutzen. Digitale Services, egal ob Beratung per Video-Chat, Apps zum Streamen

oder digitale Finanz-Tools werden demnach nicht mehr gezwungenermaßen, sondern

aus Überzeugung weiterhin häufig genutzt.









Dank den stark sinkenden Infektionszahlen über die letzten Monate kehrt in

Deutschland langsam aber sicher wieder Normalität ein. Die ersten

Veranstaltungen finden wieder offline statt, die Gastronomie und auch der

Einzelhandel öffnen endlich wieder ihre Pforten. Dementsprechend verändert sich

auch das Konsumverhalten der Bundesbürger:innen: 37 Prozent der Befragten geben

in der CLARK-Studie an, aufgrund der aktuellen Lockerungen wieder häufiger im

Restaurant zu speisen, fast jede:r Dritte (30 Prozent) shoppt wieder vermehrt in

Fußgängerzonen oder Einkaufszentren.



Allerdings spiegelt sich der Rückgang zur "alten Realität vor der

Corona-Pandemie" nicht in jeder Branche wieder. So geben lediglich 15 Prozent

der Deutschen an, aufgrund der aktuellen Lockerungen wieder Dienstleistungen,

wie zum Beispiel von einer Bank oder einer Versicherung, vermehrt vor Ort

wahrzunehmen. Im Gegenteil: 36 Prozent der Deutschen unterstreichen weiterhin

die Wichtigkeit digitaler Kommunikationswege.



Chancen für die Versicherungsbranche?



Die Corona-Krise könnte zu einem wahren Digitalisierungsschub bei Versicherungen

führen. "Im Versicherungsbereich arbeiten beispielsweise immer noch viele

Unternehmen überwiegend offline - die Digitalisierung der Branche kam in den

vergangenen Jahren nur schleppend voran", erklärt Dr. Marco Adelt, Co-Gründer

und COO von CLARK. "Das könnte sich jetzt ändern, denn in den vergangenen

Monaten haben mehr und mehr Kund:innen die Vorteile digitaler oder telefonischer

Beratung kennengelernt. Jeder Mensch hat eine ganz individuelle Lebenssituation,

die verschiedene Anforderungen und auch Fragen an eine Versicherung mit sich

bringt. Deswegen ist eine persönliche und individuelle Beratung so wichtig -

auch und gerade über digitale Kommunikationswege", so Adelt.



Haben Verbraucher:innen einmal die Funktionalitäten kennengelernt, würde auch

das Vertrauen steigen, ist Adelt überzeugt: "Vor allem im Finanz- oder

Versicherungsbereich sind digitale Services eine neue Erfahrung. Mit der Zunahme

der Nutzung wird dies jedoch früher oder später zur Normalität," so Adelt. Für

die Versicherungsbranche bietet dies auch Chancen für alte und neue Player, die

Nutzererfahrung und Kundenzufriedenheit zu verbessern.



[1] Hinweis zur Studie: Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage

der YouGov Deutschland GmbH im Auftrag von CLARK, an der 1021 Personen zwischen

dem 12. und 15. Mai 2020 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind

repräsentativ für die Bevölkerung ab 18 Jahren in Deutschland.



[2] Hinweis zur Studie: Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage

der YouGov Deutschland GmbH, an der 1018 Personen zwischen dem 14. und

17.06.2021 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ

für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.



Pressekontakt:



CLARK Presse

Moritz Widell

mailto:presse@clark.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/139186/4968908

OTS: CLARK





So reagieren die Deutschen auf die LockerungenDank den stark sinkenden Infektionszahlen über die letzten Monate kehrt inDeutschland langsam aber sicher wieder Normalität ein. Die erstenVeranstaltungen finden wieder offline statt, die Gastronomie und auch derEinzelhandel öffnen endlich wieder ihre Pforten. Dementsprechend verändert sichauch das Konsumverhalten der Bundesbürger:innen: 37 Prozent der Befragten gebenin der CLARK-Studie an, aufgrund der aktuellen Lockerungen wieder häufiger imRestaurant zu speisen, fast jede:r Dritte (30 Prozent) shoppt wieder vermehrt inFußgängerzonen oder Einkaufszentren.Allerdings spiegelt sich der Rückgang zur "alten Realität vor derCorona-Pandemie" nicht in jeder Branche wieder. So geben lediglich 15 Prozentder Deutschen an, aufgrund der aktuellen Lockerungen wieder Dienstleistungen,wie zum Beispiel von einer Bank oder einer Versicherung, vermehrt vor Ortwahrzunehmen. Im Gegenteil: 36 Prozent der Deutschen unterstreichen weiterhindie Wichtigkeit digitaler Kommunikationswege.Chancen für die Versicherungsbranche?Die Corona-Krise könnte zu einem wahren Digitalisierungsschub bei Versicherungenführen. "Im Versicherungsbereich arbeiten beispielsweise immer noch vieleUnternehmen überwiegend offline - die Digitalisierung der Branche kam in denvergangenen Jahren nur schleppend voran", erklärt Dr. Marco Adelt, Co-Gründerund COO von CLARK. "Das könnte sich jetzt ändern, denn in den vergangenenMonaten haben mehr und mehr Kund:innen die Vorteile digitaler oder telefonischerBeratung kennengelernt. Jeder Mensch hat eine ganz individuelle Lebenssituation,die verschiedene Anforderungen und auch Fragen an eine Versicherung mit sichbringt. Deswegen ist eine persönliche und individuelle Beratung so wichtig -auch und gerade über digitale Kommunikationswege", so Adelt.Haben Verbraucher:innen einmal die Funktionalitäten kennengelernt, würde auchdas Vertrauen steigen, ist Adelt überzeugt: "Vor allem im Finanz- oderVersicherungsbereich sind digitale Services eine neue Erfahrung. Mit der Zunahmeder Nutzung wird dies jedoch früher oder später zur Normalität," so Adelt. Fürdie Versicherungsbranche bietet dies auch Chancen für alte und neue Player, dieNutzererfahrung und Kundenzufriedenheit zu verbessern.[1] Hinweis zur Studie: Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrageder YouGov Deutschland GmbH im Auftrag von CLARK, an der 1021 Personen zwischendem 12. und 15. Mai 2020 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sindrepräsentativ für die Bevölkerung ab 18 Jahren in Deutschland.[2] Hinweis zur Studie: Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrageder YouGov Deutschland GmbH, an der 1018 Personen zwischen dem 14. und17.06.2021 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativfür die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.Pressekontakt:CLARK PresseMoritz Widellmailto:presse@clark.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/139186/4968908OTS: CLARK