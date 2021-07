FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag stabil über 1,18 US-Dollar gehalten. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1831 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1812 Dollar festgesetzt.

Aussagen des US-Notenbankvorsitzenden Jerome Powell konnten dem Handel am Devisenmarkt keinen stärkeren Impuls verleihen. Powell hatte am Vortag bei einer Anhörung vor dem US-Kongress einmal mehr deutlich gemacht, dass der aktuelle starke Anstieg der Inflation in den USA aus Sicht der Notenbank nur vorübergehend sei.