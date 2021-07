BERNSTEIN RESEARCH stuft Siemens Gamesa auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Deepa Venkateswaran

Analysiertes Unternehmen: Siemens Gamesa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Gamesa nach einer Gewinnwarnung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran zeigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ziemlich enttäuscht von dieser Nachricht. Sie werfe Fragen auf, ob das Gamesa-Managment in der Lage ist, die angeschlagene Onshore-Windsparte zu sanieren. Sie äußerte sich auch besorgt wegen offenbar fehlender Absicherungen am Rohstoffmarkt. Hier habe der Konkurrent Vestas zuletzt beruhigendere Botschaften gesendet./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2021 / 21:26 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.