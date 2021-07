Kann die Daimler-Aktie in den nächsten Wochen wieder ihre Jahreshöchststände anpeilen, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Erträge sorgen.

Die Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000), befindet sich nach der mehr als einem Jahr andauernden steilen Aufwärtsbewegung, die den Aktienkurs vom März 2020 von 20 Euro auf bis zu 80,41 Euro (7.6.21) ansteigen ließ, in einer Konsolidierungsphase. Am 8.7.21 unterschritt die Aktie sogar kurzfristig die Marke von 70 Euro. Im Vorfeld der Quartalszahlen legte die Aktie in den vergangenen Tagen wieder deutlich zu. Nach der Veröffentlichung der - trotz des Mangels an Halbleitern – erzielten Quartalsgewinns von 5,19 Milliarden Euro (Experten hatten 4,12 Milliarden Gewinn erwartet) startete die Aktie wenig verändert in den neuen Handelstag.

Nach den starken Quartalszahlen bekräftigte Jefferies & Company mit einem Kursziel von 95 Euro ihre Kaufempfehlung für die Daimler-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann zu hohen Renditen kommen, wenn der Daimler-Aktie der Anstieg auf ihr altes Hoch im Bereich von 80 Euro gelingt.