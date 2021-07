Rebike Mobility finanziert weiteres Wachstum mit Fremdkapital von creditshelf

Frankfurt am Main (ots) - Der E-Mobility-Spezialist Rebike Mobility GmbH wächst

rasant. Für das weitere Wachstum unterstützt creditshelf das Startup mit einem

Darlehen.



Die Rebike Mobility GmbH mit Sitz in München ist spezialisiert auf die

Vermietung, den Verleih und den Verkauf von Premium-E-Bikes. Mit diesem Angebot

möchte das E-Mobility-Start-up die Mobilität von morgen mitgestalten: "Über

unsere Online-Plattform verkaufen wir neuwertige gebrauchte Marken-E-Bikes aus

den Mietangeboten. Damit verlängern wir nicht nur die Wertschöpfungskette - der

zweite Nutzungszyklus ist auch ganz im Sinn von Nachhaltigkeit und Klimaschutz",

sagt Gründer und Managing Director Thomas Bernik.





Wachstum in Zeiten von CoronaAufgrund der Corona-Krise hat die Nachfrage nach E-Bikes noch einmal einenenormen Schub bekommen, so dass Rebike Mobility seinen Umsatz im vergangenenJahr mehr als verdoppeln konnte. "Wir rechnen auch im kommenden Jahr mit einemstarken Wachstum. Allerdings stellt uns das vor neue Herausforderungen", erklärtder studierte Volkswirt Bernik. "Lieferketten sind teilweise unterbrochen undwir müssen dafür sorgen, immer genügend Bikes und Ersatzteile zu bekommen." UmLieferengpässen vorzubeugen, hat Rebike Mobility beispielsweise dieLagerbestände bereits im letzten Jahr massiv aufgestockt. Der steigendenNachfrage begegnet der E-Mobility-Spezialist u. a. mit einer Ausweitung derKapazitäten. Für 2022 ist der Umzug in eine 3.000 Quadratmeter große Hallegeplant und neue Kolleginnen und Kollegen werden laufend eingestellt.Start-up-Finanzierung als HerausforderungDie Wachstumsziele müssen allerdings auch finanziert werden. Bisher setztenBernik und sein Team stark auf Venture Capital, teils über Business Angels undteils über institutionelle Wagniskapitalgeber. Zur weiteren Ausfinanzierung desWorking Capital wird jedoch zusätzliches Fremdkapital für die weitereEntwicklung des Unternehmens benötigt. "Der traditionelle Finanzierungsmarktsteht Unternehmen in der Wachstumsphase, die zumeist noch nicht profitabelarbeiten, häufig nicht zur Verfügung", sagt Bernik. "creditshelf bietet dagegenauch jungen, stark wachsenden Unternehmen eine attraktive Finanzierungslösungmit Fremdkapital." Der Vorteil gegenüber Venture Capital: Die Finanzierungbringt keine Verwässerung von Geschäftsanteilen mit sich.Fintech-Kredit bietet schnelle Lösung"Im Rahmen der Analyse haben wir Geschäftsmodell, Positionierung sowie dieFinanzen genau unter die Lupe genommen. Nach kurzer Zeit war klar, dass vieleFaktoren für eine Finanzierung von Rebike sprechen", sagt Florian Weinkauf, Team