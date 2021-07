Fazit

Long-Ansätze in der aktuellen Marktphase sind schwierig, die anhaltende Seitwärtsbewegung seit April bei Daimler erlaubt es nur in kleinen Schritten vorzugehen. Mögliche Ziele in der laufenden Aufwärtsbewegung finden sich bei 77,99 sowie an den aktuellen Jahreshochs bei 80,41 Euro. Für größere Kaufsignale in Richtung 83,24 Euro sind erst über den aktuellen Jahreshochs zu erwarten. Für ein Investment kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN SD8WF4 zurückgegriffen werden. Die mögliche Renditechance bei einem Rücklauf zurück an die Jahreshochs beliefe sich in diesem Szenario auf 100 Prozent, der Wert des Scheins dürfte auf 1,35 Euro anwachsen. Eine Verlustbegrenzung sollte jedoch den Boden um 70,00 Euro vorerst allerdings nicht überschreiten, daraus leitet sich ein Stopp-Kurs im Schein von 0,31 Euro ab.