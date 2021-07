APA ots news: FMA-Bericht "Markt für die prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge 2020":

Weiterhin signifikant schrumpfender Markt.

Veranlagungsperformance negativ.



Wien (APA-ots) - Der Markt der "prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge" (PZV), ein Produkt der freiwilligen Altersvorsorge, entwickelt sich seit der signifikanten Kürzung der staatlichen Förderung im Jahr 2012 sowie angesichts der unattraktiven Anlageergebnisse im Niedrigzinsumfeld konstant rückläufig. So ist die Zahl der PZV-Verträge seither von knapp mehr als 1,6 Millionen auf derzeit knapp über 1 Million zurückgegangen. 2020 wurden nur mehr 12.000 Neuverträge abgeschlossen (2019: 14.000), ein Minus von 15,9 % gegenüber dem Jahr davor. Gleichzeitig reiften aber 79.000 Verträge ab. Da es sich bei der PZV aber um ein Produkt mit sehr langen Laufzeiten handelt, sind die jährlichen Prämienzuflüsse (einschließlich Nettomittelzuflüssen) mit 778 Mio. zwar um - 2,9% niedriger als 2019 aber nach wie vor in beachtlicher Höhe. Das in diesem Versicherungsprodukt Verwaltete Vermögen stagniert damit bei plus/minus 9 Mrd. (2020: 8,96 Mrd., 2019: 9,03 Mrd., 2018: 8,65 Mrd.). Dies geht aus der jährlichen FMA-Studie "Der Markt für die prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge 2020" hervor.