Das Know-how aus über zwanzig Jahren Erfahrung in der Unternehmensgründung und-Leitung bündelt Pascal Feyh in seinem Business-Coaching - so können auch andereUnternehmer aus seinen Erfolgen und Fehlern lernen. Zum Kundenstamm von MehrGeschäft gehört unter anderem eine Vielzahl an Firmen aus dem stationären Handelsowie Versandhandel. "Die digitale, maximal automatisierte Kundengewinnung überdas Internet funktioniert in dieser Branche hervorragend. Hier haben wirhunderte Unternehmen zum Erfolg gebracht", betont Feyh. Auf Youtube berichtetetwa Christian Plett von seiner Erfahrung mit dem Business Builder von MehrGeschäft: Während er seine Kunden früher im Direktkontakt gewonnen hat,profitiert er nun von einem automatisierten Online-Vertrieb und dem Einsatz vonSocial Media. Dadurch konnte er seinen Umsatz von maximal 100.000 Euro im erstenJahr auf aktuell eine Millionen Euro steigern. "Der Handwerksbetrieb darf keinGeschäft sein, bei dem der Unternehmer Zeit gegen Geld eintauscht. ModerneOnline-Vertriebs-Systeme können hier wie bei Christian Plett für eine maximalautomatisierte Kundengewinnung sorgen", rät Pascal Feyh.Erfahrungen aus dem DienstleistungssektorAuch Agenturen im Bereich Marketing, Werbung und Vertrieb zählen zum Kundenstammdes Coaching-Unternehmens: Dienstleister aus dieser Branche stehen zunehmend vorder Herausforderung, sowohl in der Kundengewinnung als auch in derLeistungserbringung Skalierbarkeit zu erreichen. Den Erfahrungen von MehrGeschäft zufolge liefern intelligente Prozesse und Systeme hier die nötigeSicherheit, sodass Agenturen in rentable Unternehmen transformiert werdenkönnen.Finanzdienstleistungen bilden ein weiteres Angebot, das erfolgreichdigitalisiert werden kann: "Der Aufbau von Zielgruppenbesitz und intelligentenVertriebssystemen, durch die Finanzdienstleister profitabel und maximalautomatisiert hochqualifizierte Leads gewinnen, sind der Schlüssel zu sicheremErfolg", ist sich Pascal Feyh sicher. Auch Patrick Greiner, der seit über 16Jahren selbstständig ist, konnte gemeinsam mit Mehr Geschäft Systeme schaffen,um seinen Umsatz in den sechsstelligen Bereich und darüber hinaus zu skalieren.Mithilfe des Coachings im Business Builder habe er gelernt, sein Angebotmöglichst interessant für potenzielle Kunden zu gestalten und durchOnline-Marketing Sichtbarkeit sowie Reichweite zu generieren.Ob Handel, Handwerk, Dienstleistung oder IT und Software - Mehr Geschäft punktetbeim breit gefächerten Kundenstamm insbesondere durch langjährigebranchenübergreifende Expertise. Die Beratungsstrategien und Business-Plänewerden dabei stets individuell auf die Zielsetzung und bisherige Erfahrung desCoaching-Teilnehmers abgestimmt.Pressekontakt:Mehr Geschäft Business Coaching GmbHWelser Str. 141468 Neussmailto:support@mehr-geschaeft.comhttp://www.mehr-geschaeft.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/156926/4968921OTS: Mehr Geschäft Business Coaching GmbH