San Francisco, Kalifornien, US (ots) - Kristy Friedrichs wird Chief OperatingOfficer, Manav Khurana Chief Growth Officer, Tracy Williams Chief People OfficerNew Relic (https://newrelic.com/) , ein führender Anbieter vonObservability-Technologien, gab heute mit Anita Lynch einen neuen Chief DataOfficer bekannt. Neben Lynch, die zuletzt bei Walt Disney als Vice PresidentData Governance Media and Entertainment Distribution (DMED) und Disney StreamingData tätig gewesen war, wurden mehrere bestehende Mitarbeiter inC-Level-Positionen befördert: Kristy Friedrichs, seit vier Jahren Chief PeopleOfficer bei New Relic, fungiert von nun an als Chief Operating Officer desUnternehmens. Manav Khurana wird Chief Growth Officer, Tracy Williams übernimmtzusätzlich zu ihrer aktuellen Rolle als Chief Diversity Officer auch die desChief People Officer von Friedrichs.

Seite 2 ► Seite 1 von 4

"Anita verfügt über außergewöhnliche Erfahrungswerte im Hinblick auf diestrategische Entwicklung wichtiger Business-Prioritäten und -Chancen mithilfevon Daten. Demonstriert hat sie dies eindrucksvoll im Rahmen ihrer Laufbahn beiMarktführern wie Apple , Yahoo, Amazon und Disney. Wichtiges Kernelement unsererlangfristigen Wachstumsstrategie ist es, Daten und ihre Möglichkeiten derEngineering- und Entwickler-Community vollumfänglich verfügbar zu machen. Wirsind überzeugt davon, dass Anita auch diese Säule unserer Ausrichtung in ihrerneuen Rolle als Chief Data Officer bei New Relic ganz entscheidend wirdvoranbringen können", kommentierte New Relic CEO Bill Staples. "Kristy, Manavund Tracy haben sich als fantastische Führungspersönlichkeiten, Kollegen undPartner erwiesen. In ihren neuen Rollen werden sie dies bestimmt erneutunterstreichen und New Relic als datengestützten Observability-Leader weiterstark und innovativ am Markt zu positionieren wissen.""Eine konzertiert genutzte Datengrundlage ist für eine strategischeEntscheidungsfindung absolut unabdingbar. Die im Zuge der Pandemie signifikantbeschleunigte digitale Transformation hat dies noch zusätzlich verstärkt",konstatiert New Relic Chief Data Officer Anita Lynch. "Daten sind bei New Relicin jeder Hinsicht und zu jeder Zeit integraler Faktor. Zugutekommen sollen sieim Speziellen Entwicklern und Engineers weltweit, damit sie Software-Performanceholistisch quantifizieren und Observability als Visibility-Schlüssel für ihregesamte technologische Infrastruktur nutzen können. Sowohl die Philosophie vonNew Relic als auch die Chancen für technologische Innovation, die sich aus den