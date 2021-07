Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Deutsche Telekom - Seitwärtsbewegung An der Lage hat sich zum Vortag nichts geändert. Die Aktien der Deutsche Telekom tendieren seitwärts. Eine neue Long-Position in Trendrichtung bietet sich im Bereich von 18,00 Euro leicht unterhalb des 10er-EMA an. Die nächste Zielmarke wäre im …