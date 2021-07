Anlass der Studie: Update

seit: 15.07.2021

Analyst: Henrik Markmann



Hohe Dynamik im EdTech-Markt dürfte sich mittelfristig auch im Portfolio von Mountain Alliance positiv bemerkbar machen



Vor wenigen Tagen hat das E-Learning-Unternehmen Articulate Global LLC mit einer ungewöhnlich hohen Finanzierungsrunde für Schlagzeilen gesorgt und verdeutlicht, wie groß das Interesse namhafter Risikokapitalgeber am Markt für Education Technologies (EdTech) ist. Da auch Mountain Alliance mit Lingoda und asknet zwei Beteiligungen im Bereich EdTech aufweist, haben wir den jüngsten Newsflow zum Anlass genommen, den Markt sowie das Potenzial für Mountain Alliance genauer zu betrachten.



Articulate sammelt 1,5 Mrd. US-Doller in Series A-Runde ein: Articulate ist ein B2BAnbieter einer Softwarelösung für berufliche Fortbildungen, die es Unternehmen ermöglicht, eigene Inhalte an die eigenen Mitarbeiter zu kommunizieren. Zu den insgesamt 106.000 Kunden aus 161 Ländern gehören nach eigenen Angaben u.a. auch 99 der Fortune 100-Unternehmen. Nachdem Articulate seit der Gründung im Jahr 2002 scheinbar keine externen Finanzierungsrunden brauchte, nahm das Unternehmen nun im Rahmen einer Series A-Runde 1,5 Mrd. US-Dollar von den renommierten VCs Atlantic Lab, Blackstone Growth und Iconiq Growth auf. Die Post-Money-Bewertung soll bei 3,75 Mrd. US-Dollar liegen. Ungewöhnlich ist diese Finanzierungsrunde deshalb, weil die durchschnittliche Finanzierungssumme im Rahmen einer Series A-Runde im abgelaufenen Geschäftsjahr in den USA laut einer Analyse von Fundz bei 15,6 Mio. US-Dollar lag. Hinsichtlich der operativen Kennzahlen von Articulate ist nach rund 20 Jahren reinem Bootstrapping kaum etwas bekannt. Da wir ein Umsatzmultiple für wachstumsstarke B2B-SaaS-Geschäftsmodelle im aktuellen Marktumfeld von 10 bis 15x für realistisch halten, dürfte das Umsatzniveau von Articulate bei etwa 250 bis 375 Mio. US-Dollar liegen.



