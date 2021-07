Das Aufwärtsmomentum ist Plug Power erst einmal abhanden gekommen.

Das Aufwärtsmomentum ist Plug Power erst einmal abhanden gekommen. Seitdem ein vorerst letztes Aufbäumen Ende Juni nicht den erhofften Erfolg brachte, orientiert sich der Wert nach unten. Das erste charttechnische Porzellan wurde hierbei bereits zerschlagen, weitere Abgaben drohen…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Plug Power vom 16.06. hieß es unter anderem „[…] Im besten Fall gelingt die sofortige Rückkehr über die Marke von 30,0 US-Dollar. Auf der Oberseite warten neben dem vorherigen Verlaufshoch von 34+ US-Dollar auch noch immer die Widerstände bei 35,0 US-Dollar und 37,5 US-Dollar. Zunächst muss es jedoch um Schadensbegrenzung gehen. Der Rücksetzer darf keine weitere Dynamik entwickeln. Die nächsten Tage werden daher eminent wichtig. Unter die 24 US-Dollar darf es nicht gehen. Das wäre ein weiterer, herber Rückschlag und würde eine Neubewertung der Lage erforderlich machen. Kurzum. Noch ist Plug Power in Bezug auf einen erfolgreichen Abschluss der Bodenbildung nicht aus dem Rennen. Die nächsten Handelstage werden womöglich richtungsweisend. Die 30,0 US-Dollar müssen zügig zurückerobert werden. Gelichzeitig darf es nicht unter die 24 US-Dollar gehen.“

In der damaligen Phase gelang es Plug Power, noch einmal den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Die Aktie lancierte in der zweiten Juni-Hälfte den eingangs thematisierten Vorstoß auf der Oberseite. Trotz positiver Ansätze (die Aktie lief auf knapp 36 US-Dollar) blieb der Vorstoß ohne Relevanz. Hierzu hätte es über die 37,5 US-Dollar bzw. noch besser über die 40,0 US-Dollar gehen müssen.

Mittlerweile hat sich der Wind erneut gedreht. Gewinnmitnahmen zwangen Plug Power nun unter die Unterstützungszone 30,0 / 28,5 US-Dollar; also unter jenen Bereich, der sich Mitte Juni noch als tragfähig erwies. Das daraus resultierende Verkaufssignal – sofern es nicht zügig neutralisiert wird – könnte die Aktie auf der Unterseite weiter in Bedrängnis bringen. Ein mögliches Bewegungsziel liegt bei 24 US-Dollar. Auch das markante Tief aus dem Mai dieses Jahres, das unterhalb von 20 US-Dollar ausgebildet wurde, könnte noch einmal aktuell werden. Um für charttechnische Entlastung zu sorgen, muss die Aktie in einem ersten Schritt zurück über die 30,0 US-Dollar.