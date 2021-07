CSR-KOMMENTAR Nr. 6/2021: Nachhaltiges Investieren aus dem Blickwinkel von taktischer Asset Allocation und Risikomanagement

Während früher jedoch "Spezialthemen" wie die Nachhaltigkeit von (Index-)Derivaten oftmals etwas stiefmütterlich behandelt wurden, so gewinnen diese seit einiger Zeit durch die zunehmende Breite nachhaltiger Investments an Gewicht. Gesellen sich dann noch weitere Anforderungen, wie beispielsweise die Berücksichtigung der unterschiedlichen Eigenkapitalbelastung von Investments für bestimmte (institutionelle) Anlegergruppen hinzu, so stellt dies aus mathematischer Sicht eine weitere Randbedingung in einem Optimierungsproblem dar. Den damit verbundenen Herausforderungen haben wir unseren aktuellen CSR-Kommentar gewidmet.

Die CSR Beratungsgesellschaft ist eine unabhängige und inhabergeführte Vermögensverwaltung mit Sitz in Hofheim am Taunus. Seit ihrer Gründung Anfang des Jahres 2008 verfolgt die CSR Beratungsgesellschaft eine werteorientierte Anlagestrategie für ihre Mandate und CSR-Publikumsfonds, welche die wichtigsten ESG-Kriterien berücksichtigt. Die CSR betreut für ihre Kunden Vermögenswerte von zurzeit ca. 1,6 Mrd. Euro.

Die Publikumsfonds der CSR zeichnen sich in der Historie durch exzellente Ertrags- zu Risikoverhältnissen aus. Unternehmer, Privatpersonen, Kommunen, Pensionskassen und Stiftungen deren Sicherheitsbedürfnis wir insoweit gerecht werden können, sind bestens bei uns aufgehoben.

