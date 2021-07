Frankfurt am Main (ots) - Die große Mehrheit der Verbraucher in Deutschland,

Österreich und der Schweiz erwartet von Versicherungen ein hohes Engagement beim

Thema Nachhaltigkeit. Transparenz und Nachvollziehbarkeit sind aus Kundensicht

von besonderer Bedeutung, wie das aktuelle Stimmungsbarometer der Management-

und Technologieberatung BearingPoint zeigt.



Nachhaltigkeit ist schon längst kein Nischenthema mehr. Acht von zehn

Verbrauchern wissen inzwischen, was Nachhaltigkeit bedeutet und über 70 Prozent

erwarten von Versicherungen, dass diese mit ihren Produkten nachhaltiges

Verhalten fördern sollten. Das zeigt das aktuelle Stimmungsbarometer der

Management- und Technologieberatung BearingPoint zum Thema "Sustainable

Insurance", das im Juni 2021 in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhoben

wurde.







Versicherungsunternehmen



Dass Versicherungsunternehmen eine wichtige Rolle bei der Förderung von

Nachhaltigkeit spielen, ist bei der großen Mehrheit der Verbraucher angekommen.

Für 71 Prozent der Deutschen, 80 Prozent der Österreicher und 81 Prozent der

Schweizer sollten Versicherungen mit ihren Produkten nachhaltiges Verhalten

fördern. Vielen Menschen ist in dem Zusammenhang sehr wichtig, wie die

Nachhaltigkeit von den Versicherungen genau umgesetzt wird.



Besonders wichtig ist den Verbrauchern das Thema Umweltschutz. Gefragt nach den

für sie wichtigsten Themen stehen Investitionen in Umweltschutz und in

nachhaltige Projekte ganz oben auf der Liste. Auch Ehrlichkeit und Transparenz

spielen für die Verbraucher eine sehr große Rolle.



Giso Hutschenreiter, Partner und Versicherungsexperte bei BearingPoint: "Die

große Mehrheit der Verbraucherinnen und Verbraucher erwartet von Versicherungen,

dass sie ihrer Verantwortung für Nachhaltigkeit gerecht werden und stärker

Nachhaltigkeitsaspekte in ihren Produkten verankern. Das zeigt unser

Stimmungsbarometer deutlich. Es zeigt aber auch: Kundinnen und Kunden wollen

genau wissen, wie Nachhaltigkeit in die Prämienkalkulation einfließt und

erwarten große Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei der Produktgestaltung.

Das Interesse für nachhaltige Produkte ist da, doch die Versicherer müssen auch

genau informieren und erklären, was das für ihre Kundinnen und Kunden im

Einzelnen bedeutet. Denn Nachhaltigkeit ist aus Kundensicht kein

Freifahrtschein, einfach die Preise erhöhen zu können. Zudem sticht die Rendite

bei allen Altersgruppen nach wie vor das Thema Nachhaltigkeit."



Angebot nachhaltiger Produkte beeinflusst die Wahl der Versicherung Seite 2 ► Seite 1 von 2



Nachhaltigkeit: Hohe Erwartungshaltung der Kunden an dieVersicherungsunternehmenDass Versicherungsunternehmen eine wichtige Rolle bei der Förderung vonNachhaltigkeit spielen, ist bei der großen Mehrheit der Verbraucher angekommen.Für 71 Prozent der Deutschen, 80 Prozent der Österreicher und 81 Prozent derSchweizer sollten Versicherungen mit ihren Produkten nachhaltiges Verhaltenfördern. Vielen Menschen ist in dem Zusammenhang sehr wichtig, wie dieNachhaltigkeit von den Versicherungen genau umgesetzt wird.Besonders wichtig ist den Verbrauchern das Thema Umweltschutz. Gefragt nach denfür sie wichtigsten Themen stehen Investitionen in Umweltschutz und innachhaltige Projekte ganz oben auf der Liste. Auch Ehrlichkeit und Transparenzspielen für die Verbraucher eine sehr große Rolle.Giso Hutschenreiter, Partner und Versicherungsexperte bei BearingPoint: "Diegroße Mehrheit der Verbraucherinnen und Verbraucher erwartet von Versicherungen,dass sie ihrer Verantwortung für Nachhaltigkeit gerecht werden und stärkerNachhaltigkeitsaspekte in ihren Produkten verankern. Das zeigt unserStimmungsbarometer deutlich. Es zeigt aber auch: Kundinnen und Kunden wollengenau wissen, wie Nachhaltigkeit in die Prämienkalkulation einfließt underwarten große Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei der Produktgestaltung.Das Interesse für nachhaltige Produkte ist da, doch die Versicherer müssen auchgenau informieren und erklären, was das für ihre Kundinnen und Kunden imEinzelnen bedeutet. Denn Nachhaltigkeit ist aus Kundensicht keinFreifahrtschein, einfach die Preise erhöhen zu können. Zudem sticht die Renditebei allen Altersgruppen nach wie vor das Thema Nachhaltigkeit."Angebot nachhaltiger Produkte beeinflusst die Wahl der Versicherung