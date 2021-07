Serverfarm ernennt Jochem Steman zum Leiter des Colocation-Geschäfts in Europa

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Der in Amsterdam ansässige Infrastrukturmanager

verstärkt das globale Führungsteam, um die steigende Nachfrage von Unternehmen

zu befriedigen



innovative Entwickler und Betreiber von Rechenzentren, ist stolz, die Aufnahme

von Jochem Steman in sein Führungsteam bekannt zu geben. Steman, eine angesehene

Führungspersönlichkeit im Bereich Infrastruktur und Rechenzentren, wird bei

Serverfarm die Rolle des VP of Colocation Europe übernehmen. In dieser neu

geschaffenen Position ist Steman mit der Leitung der Colocation-Services des

Unternehmens in den wichtigsten Rechenzentrumsmärkten in Europa, einschließlich

von 2021 bis 2028 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR)

von über 13 % wachsen.



Steman bringt über 23 Jahre Erfahrung in der IT-Branche in diese

Führungsposition ein. Sein ausgeprägtes Verständnis für die Technologien, welche

die digitale Disruption verursachen, und wie man sie anwendet, hat das

Geschäftswachstum in mehreren geschäftskritischen Infrastrukturunternehmen

vorangetrieben. Bevor er zu Serverfarm kam, war Steman CEO von Datacenter.com,

einem Startup mit Standorten in Amsterdam, Singapur und Dallas, wo er das

Unternehmen erfolgreich von Grund auf aufbaute. Bei Brocade war er

verantwortlich für IP-Netzwerklösungen für internationale Cloud-Service-Provider

und High-Tech-Kunden.



"Jochem hat eine nachgewiesene Geschichte in der Skalierung und Expansion von

technologiegetriebenen Geschäften und Unternehmen in hart umkämpften globalen Seite 2 ► Seite 1 von 2



