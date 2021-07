5,75%-GECCI-Anleihe 2020/25

ANLEIHE CHECK: Die GECCI-Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A3E46C5) ist mit einem geplanten Volumen von bis zu 8 Mio. Euro und einem jährlichen Zinskupon von 5,75% ausgestattet. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren (01.08.2020 bis 31.07.2025) und ist an der Börse Frankfurt gelistet. Die Emissionsphase läuft noch bis zum 31.08.2021, die Mindestinvestitionssumme beträgt 1.000 Euro. Mit den eingeworbenen Mitteln soll der Eigenkapitalanteil beim Bau von Immobilien abgedeckt werden, welche dann über die Mietübereignung an Kunden verkauft werden sollen.

Nach Berechnungen der GBC-Analysten kann mit den Anleihemitteln die Finanzierung von 110 Wohneinheiten sichergestellt werden. Mit den aktuellen Projekten in Bockenem, welches auf bis zu 24 Einfamilienhäuser erweitert werden kann, sowie zwei erworbenen Einfamilienhaus-Projekte in Düren, würde bereits rund ein Viertel dieser Planung realisiert sein. Zusätzlich dazu plant die GECCI- Gruppe auch bestehende Ein- und Mehrfamilienhäuser zu erwerben und zu sanieren.

Immobilienprojekt in Bockenem/Bültum

Die GECCI-Gruppe hat in den vergangenen Monaten insbesondere über die Fortschritte ihres Immobilienprojektes in Bockenem/Bültum berichtet. Bei dem aktuellen größten Projekt der Gesellschaft werden insgesamt neun Einfamilienhäuser errichtet und anschließend im Rahmen des selbst entwickelten Mietübereignungs-Modells langfristig vermietet. Grundlage der Mietübereignung ist zunächst ein gewöhnlicher Mietvertrag, bei dem nach einer vorher vereinbarten Laufzeit von 23 bis maximal 32 Jahren eine Übergabe des Objektes an den Vermieter erfolgt. Für den Mieter wird die hohe Flexibilität eines gewöhnlichen Mietvertrages mit der hohen Sicherheit einer Grundbuchfinanzierung kombiniert. Mit Unterschrift des Mietvertrages findet eine Auflassungsvormerkung im Grundbuch statt. Nach dem GECCI-Modell sind weder eine Anzahlung noch eine Schlussrate notwendig und zudem liegt die über die Laufzeit festgeschriebene Kaltmiete auf ortsüblichem Niveau.

Ein guter Beleg hierfür sei laut GBC-Analysten die Kaltmiete für die Objekte in Bockenem/Bültum, die bei 7,00 EUR/qm beginnt. Möglich werde dies unter anderem dadurch, dass die Objekte innerhalb der GECCI-Gruppe errichtet werden und damit eine gute Kostenkontrolle vorliege. Dabei werden alle wesentlichen Schritte, vom Baustoffhandel über die Projektentwicklung und der Objekterrichtung von GECCI-Gesellschaften abgedeckt. Vor dem Hintergrund der zuletzt gestiegenen Preise und Lieferengpässe bei Baustoffen sollte die Gesellschaft das attraktive Kostenniveau aufrechterhalten, so die GBC-Experten. Nach Unternehmensangaben wurden große Bestände an Baustoffen gesichert, so dass der Bedarf für die aktuellen Projekte in Bockenem Düren gedeckt ist.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

Zum Thema

GECCI bei Immobilienprojekt in Bockenem „voll im Plan“ – Erweiterung des Projekts auf 24 Einfamilienhäuser geplant

Keine Preiserhöhungen und Lieferengpässe: GECCI Immobilien sichert sich Baumaterial

GECCI Immobilien erwirbt zwei Einfamilienhäuser in NRW

GECCI-Anleihe (A3E46C) in Mittelstandsanleihen Index GBC MAX aufgenommen

GECCI: Energieeffiziente Sanierung wird auch durch bestehende Immobilienanleihen finanziert

GECCI: Weitere erstrangige Grundschulden zugunsten der Anleihegläubiger bestellt

Neue außerbörsliche Zeichnungsmöglichkeit für GECCI-Anleihen

GECCI Gruppe erwirbt drei weitere Baugrundstücke in Bockenem

GECCI-Anleihen an weiteren Börsen-Plätzen handelbar

GBC-Analyse: 5,75%-GECCI-Anleihe (A3E46C) „überdurchschnittlich attraktiv“

Neue 6,00%-GECCI-Anleihe kann bis zum 13. November 2020 außerbörslich gezeichnet werden

Neuemission: Gecci bietet weitere Anleihe (A289QS) an – 7 Jahre Laufzeit und 6,00%-Kupon

„Wir schaffen bezahlbaren Wohnraum außerhalb der teuren Innenstädte“ – Interview mit Gecci-Gründer Gerald Evans

Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren

Der Beitrag GBC-Analyse: GECCI-Anleihe 2020/25 (A3E46C) weiterhin „überdurchschnittlich attraktiv“ erschien zuerst auf Anleihen-Finder.de.