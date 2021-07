AUTO1 Group SE: Autohero startet Home Delivery mit eigenen Glas-Trucks in München und Leipzig

Autohero startet Home Delivery mit eigenen Glastrucks in München und Leipzig

Berlin, den 15. Juli 2021 - Autohero, die erste volldigitale Automobilplattform für Verbraucher in Europa, hat heute die Eröffnung von zwei neuen Glastruck Home Delivery Hubs in München und Leipzig bekannt gegeben und erweitert damit seine Flotte von maßgeschneiderten Glastrucks für die Auslieferung von Gebrauchtwagen in ganz Europa.

Der Start der beiden Home Delivery Hubs geht Hand in Hand mit den ambitionierten Wachstumszielen von Autohero: Wurden im vierten Quartal 2020 noch rund 4.200 Fahrzeuge verkauft, konnte diese Zahl im ersten Quartal 2021 mit 7.800 verkauften Autos fast verdoppelt werden. Weiterhin wird in den nächsten Monaten der Roll-out der europaweiten Markenkampagne "Kauf dein Auto einfach online" forciert. Zudem plant die AUTO1 Group, in den kommenden Monaten verstärkt in das Authero-Geschäftsmodell zu investieren. Dies schließt die bereits neuen Sport-Engagements mit dem Fußballclub Hertha BSC und der DTM mit ein.

Autohero, die Retailmarke der AUTO1 Group, bietet Verbrauchern eine einfache und unkomplizierte Möglichkeit, Gebrauchtwagen online zu kaufen und sich diese nach Hause liefern zu lassen. Auf Europas führender Plattform für den Online-Kauf und -Verkauf von Gebrauchtwagen können Verbraucher bequem von zu Hause aus nach ihrem Wunschfahrzeug suchen, die Finanzierung sichern, ihr altes Auto in Zahlung geben und die Lieferung planen. Mit der Eröffnung der beiden Glastruck-Hubs in München und Leipzig ist Autohero nun in der Lage, Autos an mehr als zwei Drittel der deutschen Haushalte in den firmeneigenen Glastrucks auszuliefern und baut damit sein einzigartiges Online-Shopping-Erlebnis im Gebrauchtwagenkauf aus.