PETAH TIKVA, Israel, 15. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Cellebrite, der weltweit führende Anbieter von Digital Intelligence (DI)-Lösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, hat heute seinen jährlichen Digital Intelligence Benchmark Report für 2021 veröffentlicht, eine Analyse der Antworten von 2.000 Behördenleitern, Ermittlern, Analysten und forensischen Prüfern, die in Strafverfolgungsbehörden in 117 verschiedenen Ländern arbeiten.

Die Studie zu DI - die digitale Daten für rechtlich sanktionierte Ermittlungen zugänglich und verwertbar macht - zeigt, dass trotz eines Rückgangs bestimmter Verbrechensarten in einigen der größten Volkswirtschaften der Welt infolge des COVID-19-Lockdown die Behörden immer noch Schwierigkeiten haben, Schritt zu halten und digitale Beweise schnell und effektiv zu verarbeiten und zu analysieren.

Nahe die Hälfte der Weltbevölkerung - 3,9 Milliarden Menschen - war in der ersten Aprilwoche 2020 in irgendeiner Form eingesperrt. Ein Bericht der Vereinten Nationen , basierend auf Daten aus 30 Ländern, ergab, dass gemeldete Raubüberfälle, Diebstähle und Einbrüche aufgrund der Pandemie signifikant zurückgingen, in den meisten Ländern um mehr als 50 %, wobei die Rückgänge in Ländern mit strengeren Lockdownmaßnahmen noch größer waren. In einigen Ländern gingen die Tötungsdelikte im März/April 2020 unmittelbar nach der Pandemie ebenfalls um durchschnittlich 25 % zurück. Doch laut einem CNN-Bericht vom April 2021 verzeichneten die USA im Jahr 2020 einen deutlichen Anstieg der Gewaltverbrechen (33 %) in den Großstädten, der auch im Jahr 2021 nicht nachlässt.

Trotz dieses vorübergehenden Rückgangs bei bestimmten Delikten zeigt der Digital Intelligence Benchmark Report , dass die Anzahl der von den Prüfern geleisteten Überstunden im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 nur um 3 Prozent gesunken ist. Auf der anderen Seite verbringen die Ermittler durchschnittlich 48 Stunden pro Woche damit, Fotos, aufgezeichnete Videos und Textnachrichten von Geräten sowie CCTV- und Sicherheitsvideos durchzusehen und Berichte zu erstellen. Darüber hinaus berichteten die Untersucher von einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 5 bis 7 Tagen, um Daten und einen ersten Bericht von den Untersuchern im Labor zu erhalten.