Anlegerverlag CureVac: Jetzt Gewinne mitnehmen? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 15.07.2021, 11:32 | 45 | 0 | 0 15.07.2021, 11:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Bei CureVac-Aktionären herrscht heute Hochstimmung. So kann die Aktie derzeit einen Anstieg von rund drei Prozent vorzeigen. Für einen Anteilsschein müssen damit nun 43,81 EUR hingelegt werden. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten? Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei CureVac, finden Sie hier einen ausführlichen Sonderreport. Die Bäume für die Bullen wachsen auch nach dieser Rallye nicht in den Himmel. Es liegen nämlich neue Verkaufssignale in der Luft. Bisher lag dieses Tief bei 33,00 EUR. Bei CureVac geht es jetzt also besonders hoch her! Skeptiker könnten den Anstieg zum Leerverkauf nutzen und so auf fallende Kurse spekulieren. So gibt es für Puts heute einen ordentlichen Nachlass. CureVac-Bullen dürfte angesichts der kräftigen Rallye das Lachen heute nicht mehr zu nehmen sein. Fazit: Wie es bei CureVac weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.





