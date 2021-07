Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) -- Offener Brief fordert Europäisches Parlament auf, sich für die Festlegungumfassender Sorgfaltspflichten für Amazon , AliExpress und Co. einzusetzen- Aktuelle Gesetzesvorschläge der EU-Kommission gegen massenhaften Importrechtswidriger, unsicherer und umweltschädlicher Produkte greifen zu kurz- Umfrage der Deutschen Umwelthilfe belegt fehlende Transparenz und Missachtungvon Umwelt- und Verbraucherschutz bei großen Online-MarktplätzenIllegale Produkte auf Online-Marktplätzen wie Fälschungen, gepanschte Kosmetika,mit Schadstoffen belastetes Kinderspielzeug und nicht gesetzeskonforme Autoteilegefährden die Umwelt und die Sicherheit von Verbraucherinnen und Verbrauchern.Online-Marktplätze sollen daher für nicht gesetzeskonforme Produkte auf ihrenPlattformen haften. Dies fordern in einem offenen Brief an das EuropäischeParlament die Deutsche Umwelthilfe (DUH), das European Environmental Bureau(EEB), die Environmental Coalition on Standards (ECOS), Zero Waste Europe, dieEuropean Waste Management Association (FEAD), der Deutsche Naturschutzring(DNR), der Naturschutzbund Deutschland (NABU), Germanwatch, der Bundesverbandder Deutschen Entsorgung-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE) und die DirkRossmann GmbH. Dies gelte insbesondere dann, wenn kein anderer Akteur mit Sitzin der EU greifbar ist. Das Europäische Parlament erarbeitet derzeit seinePosition zu mehreren EU-Gesetzesvorhaben zur Regulierung digitaler Märkte undder Produktsicherheit."Online-Marktplätze dürfen nicht länger das Einfallstor für unsichere,gefälschte und umweltschädliche Produkte sein. Wenn Händler aus dem Ausland inder EU nicht greifbar sind, müssen Amazon, AliExpress und Co. die volleVerantwortung für die auf ihren Plattformen vertriebenen Produkte übernehmen.Nach den viel zu schwachen Vorschlägen der EU-Kommission zur Regulierungdigitaler Märkte und der Produktsicherheit ist nun das EU-Parlament am Zug.Umwelt- und Verbraucherrechte müssen gerade bei den während der Corona-Krisegewachsenen Online-Marktplätzen vollständig und umfassend durchgesetzt werden.Sie müssen für den Schaden aufkommen, der durch schadstoffbelastete oderminderwertige Produkte verursacht wird" , fordert Barbara Metz, StellvertretendeBundesgeschäftsführerin der DUH.Neben Produkten mit Sicherheitsmängeln oder hohem Schadstoffgehalt werden aufOnline-Marktplätzen auch Batterien, Elektrogeräte und Verpackungen angeboten,die häufig nicht die gesetzlichen Vorgaben zur Rücknahme, Registrierung undumweltgerechten Entsorgung erfüllen. Durch die Missachtung der Vorgaben umgehen