Der Aktie des kanadischen Cannabis-Produzenten Canopy Growth ging zuletzt sichtbar die Puste aus. Andere Werte aus dem Sektor präsentieren sich da deutlich stabiler und robuster. Der knackige Tagesverlust von gestern (14.07.) läutet für Canopy Growth nun eine wichtige Phase…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie vom 16.06. hieß es unter anderem „[…] Auf der Oberseite wollte sich auch zuletzt kein Momentum einstellen. Im Bereich 32+ CAD ist der Kurs offenkundig gedeckelt. Zuletzt ging es für Canopy Growth sukzessive in Richtung 30,0 CAD, im gestrigen Dienstagshandel (15.06.) dann erneut darunter. Damit rückt nun unweigerlich das Niveau des letzten Verlaufstiefs, das kürzlich bei 26,5 CAD markiert wurde, in den Fokus des Handelsgeschehens. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Um erste Akzente auf der Oberseite zu setzen, muss es für Canopy Growth zurück über die 30,0 CAD gehen. Im besten Fall gelingt der Ausbruch über das letzte Verlaufshoch (32,6 CAD).“