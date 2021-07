PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 ist am Donnerstag nach vier Gewinntagen in Folge etwas unter Druck geraten. Der Eurozonen-Leitindex fiel bis zum Mittag um 0,53 Prozent auf 4077,91 Punkte.

Auf dem aktuell erhöhten Niveau fehlten für weitere Kursanstiege erst einmal die Impulse, sagten Börsianer. Generell sind die Aussichten für die globalen Aktienmärkte weiter positiv. Erst am Mittwoch hatte die Notenbankchef signalisiert, dass sie wohl noch nicht soweit ist, um über konkrete Schritte zur Straffung der extrem lockeren Geldpolitik zur Stützung der Wirtschaft nachzudenken.

Aus Branchensicht verzeichneten europaweit fast alle Sektoren mit Ausnahme der Nahrungsmittel- und Getränkeproduzenten Verluste. Am Ende des Branchentableaus verzeichneten die Energiewerte ein Minus von 2,2 Prozent. Hier drücke ein Kursrutsch von rund 14 Prozent bei den Aktien von Siemens Gamesa auf die Stimmung. Damit waren die Anteilsscheine der mit Abstand schwächste Wert im spanischen Leitindex Ibex 35 .

Der Windkraftanlagenbauer Siemens Gamesa kämpft weiter mit erheblichen Problemen mit seinem schwächelnden Geschäft mit Energieanlagen an Land. Zudem verhageln hohe Preise für wichtige Materialien wie Stahl oder Kupfer die Bilanz. Siemens Gamesa musste daher bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr die Prognose senken. Im Sog der negativen Nachrichten fielen die Anteilsscheine des Wettbewerbers Vestas in Kopenhagen um mehr als fünf Prozent./la/jha/