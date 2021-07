Baden-Baden (ots) - Der chinesische Funktionär Jongtu Long ist in Deutschlandnoch wenig bekannt, obgleich er zu den Schlüsselfiguren in der chinesischenPlanwirtschaft gehört. Sein Bekanntheitsgrad könnte sich schlagartig ändern,wenn er wie geplant auf dem Peter Hertweck NachfolgerForum am 21. und 22.Oktober im Europapark Rust auftritt. Denn Jongtu Long war der Chefunterhändlerbei den 13 Jahre lang andauernden Verhandlungen über den Beitritt derVolksrepublik China zur Welthandelsorganisation WTO. Er gilt heute als einer dereinflussreichsten Männer Chinas bei internationalen Wirtschafts- undHandelsbeziehungen. Dem Vordenker Peter Hertweck ist mit dem geplanten Auftrittvon Chinas WTO-Chefunterhändler ein Coup gelungen, der den deutsch-chinesischenWirtschaftsbeziehungen neuen Schwung verleihen könnte. Denn Jongtu Long kommtnicht allein, sondern als Wirtschaftsbotschafter zahlreicher chinesischerUnternehmen, die sich in Europa engagieren wollen.Seit 2010 haben chinesische Investoren 1755 Unternehmensbeteiligungen in Europaerworben, einschließlich Mehrheitsübernahmen wie beim Augsburger Maschinenbau-und Roboterunternehmen Kuka. Besonders stark im Fokus stehen Hightech-Firmen,Versorgungsgesellschaften und Logistikunternehmen. Peter Hertweck ordnet dasGeschehen geopolitisch ein: "Lange Zeit hat China Europa eher als Technik-Museumund Junior-Partner der USA eingeschätzt. Doch seit die transatlantischenBeziehungen ins Wanken geraten sind, hat China Europa als ein wertvolles Zielerkannt." Der Vordenker verweist beispielhaft auf das Projekt "NeueSeidenstraße", für das China rund 1000 Milliarden Dollar in den nächsten zehnJahren investieren will. Langfristig wird das Investitionsvolumen auf 5000 bis8000 Milliarden Dollar veranschlagt. Über 100 Länder haben sich mittlerweiledirekt oder indirekt angeschlossen. Damit umschließt das Projekt über 60 Prozentder Weltbevölkerung und mehr als 40 Prozent der weltweiten Wirtschaftskraft."Europa mag politisch über die Frage der Äquidistanz zu China und den USAdiskutieren, aber wir werden an der Wirtschaftsmacht China nicht vorbeikommen",analysiert Peter Hertweck und erklärt: "In diesem Sinne versteht sich das Forummit dem chinesischen Funktionär Jongtu Long als einem der Keynote-Sprecher auchals eine Plattform für den deutsch-chinesischen Wirtschaftsdialog."Als Zielgruppe für das Peter Hertweck NachfolgerForum nennt der Initiator vorallem Unternehmer und Topmanager aus der mittelständischen Wirtschaft. Ebensogerne gesehen seien Startups, Business Angels und Investoren mit Interesse amMittelstand, betont er. Auf den bisherigen Veranstaltungen hatten sich mehr als120 Teilnehmer aus diesen Kreisen zusammengefunden.Das Peter Hertweck NachfolgerForum bietet einen wohl einzigartigen Rahmen derWertschätzung, Offenheit und Authentizität, um sich über die wirklich wichtigenDinge des unternehmerischen Lebens ein Stück mehr Klarheit zu verschaffen. Esist ein Zusammentreffen von hochkarätigen Referenten, jahrzehntelangerfolgreichen Unternehmern, jungen Entrepreneurs, weitsichtigen Managern,Startups, Business Angels, Investoren und Persönlichkeiten mit Unternehmergeist.In diesem außergewöhnlichen Rahmen fällt es leicht, aus unterschiedlichenWahrnehmungskanälen zu schöpfen und diese Erkenntnisse symbiotisch sozusammenzufügen, dass daraus etwas ganzheitlich Neues entsteht.Pressekontakt:Weitere Informationen: Peter Hertweck Forum,Dr. Rudolf-Eberle-Str. 38a, 76534 Baden-Baden,Tel. +49 (0)7223 800020-0, E-Mail: mailto:maetzing@peter-hertweck-forum.de,Web: http://www.peter-hertweck-forum.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Tel.: 0611/973150, E-Mail: mailto:team@euromarcom.de,Internet: http://www.euromarcom.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/131710/4969131OTS: Peter Hertweck Forum