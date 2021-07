UBS stuft Siemens Gamesa auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Supriya Subramanian

Analysiertes Unternehmen: Siemens Gamesa

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 33

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Gamesa nach vorläufigen Zahlen und gesenkten Jahreszielen des Windkraftanlagen-Herstellers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Nach dem schwachen dritten Geschäftsquartal müssten für das zweite Geschäftshalbjahr heftige operative Verluste einkalkuliert werden, schrieb Analystin Supriya Subramanian in einer ersten Reaktion am späten Mittwochabend./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2021 / 23:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.