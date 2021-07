DAX – Schwache Eröffnung wird (diesmal) nicht gekauft!

der DAX kam gestern Nachmittag nicht mehr wirklich von der Stelle, dafür kam dann heute Morgen wieder ordentlich Bewegung in den Index: Das deutsche Börsenbarometer startete mit einer Abwärtskurslücke in den Handel, die am Vormittag bislang auch …