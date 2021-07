JPMORGAN stuft FRAPORT AG auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Elodie Rall

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 57

Kursziel alt: 57

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Ohne Berücksichtigung von Einmaleffekten dürften der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) des Flughafenbetreibers gegenüber dem zweiten Jahresviertel 2019 um jeweils mehr als 50 Prozent abgesackt sein, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei der Telefonkonferenz im Anschluss an die Zahlenvorlage sollten unter anderem die jüngsten Verkehrstrends im Fokus stehen./la /edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2021 / 22:01 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2021 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.