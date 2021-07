UBS stuft ABB LTD auf 'Buy'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Celine Fornaro

Analysiertes Unternehmen: ABB LTD

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 33

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Franken belassen. Nach dem Erreichen der Talsohle der Sektorbewertung im zweiten Quartal habe diese sich jüngst zu neuen Rekorden aufgeschwungen, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit der anstehenden Berichtssaison gehe bereits eine Menge Optimismus einher. Damit seien kurzfristige Risiken verbunden. Beim schweizerischen Industriekonzern dürften die Geschäfte zuletzt etwa so gelaufen sein, wie dieser es mit den Erstquartalszahlen in Aussicht gestellt hatte./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2021 / 16:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2021 / 16:19 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.