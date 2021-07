Versus Systems kündigt Partnerschaft mit Peach Bowl, Inc. an

LOS ANGELES, 15. Juli 2021 -- Versus Systems Inc. („Versus“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: VS) gab heute eine strategische Partnerschaft mit Peach Bowl, Inc. bekannt, um die Technologie hinter interaktiven Erlebnissen für Live-Events und digitale Aktivierungen zu betreiben.

Peach Bowl, Inc. veranstaltet den Chick-fil-A Peach Bowl, einen der sechs Bowls zu Neujahr, die für das College Football Playoff ausgewählt wurden. Peach Bowl, Inc. hat vor kurzem eine Verlängerung mit dem CFP unterzeichnet, die seine Zugehörigkeit zu den New Year’s Six bis 2025 sicherstellt, mit zukünftigen Halbfinalspielen in den Jahren 2022 und 2025. Peach Bowl, Inc. besitzt und leitet außerdem das Chick-fil-A Kickoff Game sowie das Peach Bowl Challenge Wohltätigkeits-Golfturnier und ist der präsentierende Sponsor und Organisator der Dodd Trophy, der Auszeichnung für den landesbesten Coach des Jahres.

„Versus ist stolz darauf, unsere Partnerschaft bekannt zu geben, um Fan-Engagement und Belohnungen zum College-Football zu bringen,“ meinte Matthew Pierce, CEO von Versus Systems. „Wir freuen uns darauf, mit Peach Bowl, Inc. und deren Partnern zusammenzuarbeiten, um die Fans bei den spannendsten Live-Events im College-Football zu belohnen, ganz gleich, ob sie am Veranstaltungsort, zu Hause oder irgendwo sonst sind, um das Spiel zu sehen, oder ihr Team zu unterstützen.“

Über Peach Bowl, Inc.

Peach Bowl, Inc. betreibt den Chick-fil-A Peach Bowl, einen der New Year’s Six Bowls, die für die Austragung des College Football Playoff ausgewählt wurden. Der Bowl hat den Ruf, einer der am meisten umkämpften Bowls des Landes zu sein, der in 53 % der Spiele durch einen Touchdown oder weniger entschieden wird. Die Peach Bowl, Inc. hat in ihrer 53-jährigen Geschichte insgesamt 292,5 Mio. Dollar an Mannschaftsgeldern ausgezahlt und verzeichnete mit dem Chick-fil-A Peach Bowl und den Chick-fil-A Kickoff-Spielen eine Allzeit-ESPN-Zuschauerzahl von 280,4 Millionen. Nachdem Peach Bowl, Inc. seit 2002 57,9 Mio. Dollar an bedürftige Organisationen gespendet oder zugesagt hat, ist das Unternehmen allen anderen Bowl-Spiel-Organisationen mit Spenden für wohltätige Zwecke und Stipendien voraus. Peach Bowl, Inc. gründete und veranstaltet das Chick-fil-A Kickoff Game, das Peach Bowl Challenge Wohltätigkeits-Golfturnier und organisiert die Dodd Trophy, die Auszeichnung für den landesbesten Coach des Jahres, und leitete die Verlegung und finanzielle Gründung der College Football Hall of Fame nach Atlanta. Weitere Information finden Sie auf Chick-fil-APeachBowl.com oder folgen Sie uns auf Twitter bei @CFAPeachBowl oder Facebook bei Facebook.com/CFAPeachBowl.