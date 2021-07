Notenbanken – Wie reagiert der Aktienmarkt auf Zinserhöhungen der Fed?

Die annualisierte US-Inflationsrate hat sich im Mai 2021 auf 5 Prozent beschleunigt. Dies ist der höchste Wert seit August 2008. Laut Trading Economics wurden die größten Preissteigerungen bei Benzin (56,2 Prozent), Gebrauchtwagen und Lastwagen (29,7 Prozent), Gasversorgung (13,5 Prozent), Transportdienstleistungen (11,2 Prozent), Bekleidung (5,6 Prozent) und Lebensmitteln (2,2 Prozent) verzeichnet.Wie die US-Notenbank in Zukunft mit steigenden Preisen und der Inflation umgehen wird, bleibt vorerst noch eine offene Frage. Eines ist jedoch sicher: der Markt wird auf jeden Fall reagieren.

Ein Nachtrag: man beachte, dass Saisonalität gemessen ab 1994 (wie in unserem Beispiel) sich auf eine desinflationäre Ära bezieht, d.h., die Inflation befand sich in diesem Zeitraum in einem übergeordneten langfristigen Abwärtstrend. Solange dies der Fall ist, bleiben Statistiken die (indirekt) Bezug auf die Inflation in dieser Zeit nehmen gültig. Sollte der langfristige Inflationstrend jedoch nach oben drehen, wie es in den 60er und 70er Jahren geschehen ist, könnte sich das durchaus ändern. Die Erfahrung zeigt u.a., dass die Bewertung von Aktien in diesem Fall stark abnehmen wird (die KGVs von Aktien werden einbrechen).