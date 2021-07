- Höchster Umsatz und Gewinn seit Gründung - LACALUT die am schnellsten wachsende Marke im deutschen Zahnpflege-Markt - ALLGÄUER LATSCHENKIEFER Marktführer im Fuß- und Beinpflegesegment - Platz 3 in deutschen Apotheken im Personal Care-Markt (PEC)

Der pharmazeutisch-kosmetische Hersteller Dr. Theiss Naturwaren GmbH (https://www.naturwaren-theiss.de/) verzeichnet in der Gruppe für das Geschäftsjahr 2020 mit 326,3 Mio. EUR eine Umsatzsteigerung von 3 % gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig konnte das operative Ergebnis (EBIT) von 27,8 Mio. EUR auf 32,7 Mio. EUR gesteigert werden.



Historisch erfolgreichstes Geschäftsjahr in 2020 - Positiver Blick in die Zukunft



Die Dr. Theiss Naturwaren GmbH verzeichnete für das Geschäftsjahr 2020 mit 326,3 Mio. EUR eine Umsatzsteigerung von 3 % gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig konnte das operative Ergebnis (EBIT) von 27,8 Mio. EUR auf 32,7 Mio. EUR gesteigert werden. Beide Kennzahlen stehen für das bislang erfolgreichste Geschäftsjahr in der Unternehmensgeschichte. "Wir sind sehr zufrieden mit unserem Ergebnis in 2020, einem Jahr voller Herausforderungen", so Giuseppe Nardi. Er beschreibt das Erfolgsrezept wie folgt: "Wir sind im Wesentlichen unserer bisherigen Strategie treugeblieben. Sie steht auf den drei Säulen 'nachhaltige Stärkung der Marken', 'Produktinnovationen' und 'Erschließung neuer Märkte'."



Dr. Theiss Naturwaren rechnet für 2021 mit einem organischen Wachstum von 7,7 % gegenüber dem Vorjahr. Beeinträchtigt durch die pandemiebedingten verhaltenen Umsatzentwicklungen im internationalen Apothekenmarkt sowie negative Währungseffekte wird ein reales Umsatzwachstum von 2,7 % auf 335 Mio. EUR erwartet. Das EBIT wird sich auf 12,0 % belaufen.



Mit Ausblick auf die nächsten Jahre soll kontinuierliches Wachstum in bestehenden und neuen Märkten generiert werden. Für das Jahr 2022 wird ein organisches Umsatzwachstum auf 345 Mio. EUR angenommen (+ 3,0 %), bis 2024 sollen 360 Mio. EUR Umsatz erreicht werden.



In Deutschland beschäftigt Dr. Theiss Naturwaren zurzeit mehr als 550 Mitarbeiter*innen an fünf Standorten. Weltweit sind rund 2.000 Mitarbeiter*innen für Dr. Theiss Naturwaren tätig. Die Produkte des Unternehmens werden in mehr als 60 Ländern angeboten.



Starke Marken: LACALUT auf Wachstumskurs, ALLGÄUER LATSCHENKIEFER weiterhin Marktführer



Die Marke LACALUT schaffte 2020 laut den Marktforschungsinstituten Nielsen, GfK und IQVIA in Deutschland den größten Sprung nach vorn. Sie war im vergangenen Jahr die am schnellsten wachsende Zahnpflege-Marke im deutschen Markt. Die Geschäftsführung sieht für die Mundhygiene-Produkte von LACALUT noch größeres Wachstumspotenzial. "Ein besonderer Fokus lag 2020 und liegt auch in diesem Jahr auf der Wachstumsstrategie für die Marke LACALUT. Dazu gehört unter anderem intensive TV-Werbung", so der geschäftsführende Gesellschafter Giuseppe Nardi. Die Werbemaßnahmen wirken: "Wir konnten beispielsweise die Markenbekanntheit von LACALUT bei den Frauen 50+ um 20 % steigern", führt Jonas Thielmann, Mitglied der Geschäftsführung, weiter aus. Der Erfolg zeigt sich auch in den Zahlen, entgegen dem Rückgang im Gesamtmarkt konnten die Umsätze mit LACALUT gesteigert werden (+32 %, IQVIA, MAT 05/2021 nach Offizin-Apotheken, Verkauf in EUR).