COVENTRY (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Boris Johnson sieht sein Land trotz steigender Corona-Neuinfektionen auf einem guten Weg heraus aus der Pandemie. Mit Blick auf das Ende fast aller Corona-Regeln in England am kommenden Montag sagte Johnson, er wünsche sich, dass alle dann wieder so leben könnten wie sie wollten. Das gehe leider nicht, sagte Johnson am Donnerstag in Coventry. "Aber was ich sagen kann, ist, dass, wenn wir vorsichtig sind und diese Krankheit und ihre andauernde Bedrohung weiterhin respektieren, es sehr wahrscheinlich ist - da sind sich fast alle Wissenschaftler einig -, dass das Schlimmste der Pandemie hinter uns liegt."

Das Land stehe weiterhin vor schwierigen Wochen, sagte Johnson. Das liege an der Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante. Es werde weitere Krankenhauseinweisungen und Todesfälle geben. "Aber mit jedem Tag bauen wir die Mauer der durch Impfstoffe erworbenen Immunität höher", sagte der Regierungschef.

Johnson steht wegen der angekündigten Lockerungen in der Kritik. Am Montag enden in England - im Gegensatz zu den anderen britischen Landesteilen - Abstandsregeln und Maskenpflicht. Nachtclubs dürfen öffnen, und für Veranstaltungen gilt keine Obergrenze mehr. Die Regierung begründet die Lockerungen mit dem Erfolg der Impfkampagne. Mehr als zwei Drittel der Erwachsenen sind vollständig gegen das Virus geimpft./bvi/DP/jha