Temenos ermöglicht erhebliche Leistungssteigerung im Digital Banking mit Micro Apps für schnellere hyper-personalisierte Kundenerlebnisse

Um mehr zu erfahren, verfolgen Sie die Sitzung „Build a human banking Experiences with Infinity Micro Apps“ auf der TCF Online 2021.

Der Bankensoftwareanbieter Temenos (SIX: TEMN) bringt die Temenos Infinity Micro Apps für das digitale Banking der nächsten Generation auf den Markt. Mit den paketierten Geschäftsfunktionen (Packaged Business Capabilities, PBC) der Temenos Infinity Micro Apps können Banken durch das Ergänzen oder Entfernen von Funktionen schnell maßgeschneiderte digitale Kundenerlebnisse schaffen. Dies ermöglicht kürzere Entwicklungszyklen, zielgerichtete personalisierte Erlebnisse, beschleunigte Innovation und eine erheblich schnellere Markteinführung. Die führende digitale Banking-Plattform Temenos Infinity wird von über 650 Finanzinstituten genutzt.

Als SaaS oder vor Ort bereitgestellt, setzen die Temenos Infinity Micro Apps den Fokus auf einen einzigen Anwendungsfall und bündeln seine Funktionalität. Auf diese Weise können die Module von Temenos Infinity viel besser hinzugefügt, entfernt und konfiguriert werden. So können Banken den Trend in Bezug auf die Customer Experience abgestimmt auf bestimmte Demografien wie Familien, Studenten oder Beschäftigte der Gig Economy nutzen.

Zur Erhöhung der Kundenbindung müssen Banken ihre mobilen Apps und Online-Frontends laufend anpassen und verbessern. Mit Temenos Infinity Micro Apps können Banken kanalübergreifend kontinuierlich Komfort bieten und die Dinge hyperpersonalisieren, die Kunden bei ihrem Besuch von Online- oder Mobil-Kanälen sehen. Besitzt ein Kunde sowohl ein Geschäfts- als auch ein Privatkundenkonto könnte er beispielsweise alles an einem Ort sehen und innerhalb seiner App zwischen Geschäfts- und Privatkundenbanking wechseln. Mit Temenos Infinity können Banken die Funktionalität exakt testen, sehr schnell ausrollen und bei Bedarf dann auf den Markt bringen.

Joaquin de Valenzuela Muley, SVP & Global Business Line Director Infinity, sagte: „Banken verstehen, dass die Menschen Einfachheit im Banking verlangen, jedoch funktioniert ein für alle passender Ansatz in der digitalen Welt nicht. Wir verwandeln mit Temenos Infinity Micro Apps die monolithischen Frontends der Banken in Mikro-Frontends und bieten den Banken die Bausteine, um mit höchster Geschwindigkeit ein ideales digitales Bankerlebnis zu schaffen. Mit Temenos Infinity Micro Apps können Banken das richtige Erlebnis auf die richtigen Kunden zuschneiden. So braucht eine Familien-App beispielsweise ein anderes Erlebnis als eine Private-Banking-App oder eine für Unternehmer.“