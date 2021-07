--------------------------------------------------------------

- Steigende Produktivität, Profitabilität und höherer Umsatz - knapp zweiDrittel der mittelständischen Firmen in Deutschland sind zuversichtlich, dasssie ein erfolgreiches Jahr vor sich haben.- 63 Prozent der deutschen Befragten haben als Reaktion auf COVID-19 diedigitale Transformation beschleunigt.- Aber: Im globalen Vergleich hinkt der deutsche Mittelstand bei derDigitalisierung hinterher.Dass die Krise auch ein produktiver Zustand sein kann, scheint insbesondere aufmittelständisch geprägte Unternehmen zuzutreffen: Während die COVID-19-Pandemiezahlreiche Wirtschaftszweige ausgebremst hat, nutzte ein großer Teil derUnternehmen diese außergewöhnliche Situation, um neue Wachstumsoptionen zuschaffen. Und so blicken Mittelstand und Familienunternehmen weltweit heutenahezu durchgehend optimistisch in die nähere Zukunft: 88 Prozent erwarten einemoderate bis starke Umsatzsteigerung im kommenden Jahr. Darüber hinaus sind 68Prozent zuversichtlich bis sehr zuversichtlich, dass sich ihr Unternehmen in dennächsten zwölf Monaten auch in Sachen Profitabilität und Wachstum erfolgreichentwickeln wird - ein mit dem deutschen Mittelstand durchaus vergleichbaresStimmungsbild (64 Prozent). Zu diesen Ergebnissen kommt die Studie "DeloittePrivate Global Survey", für die im Auftrag von Deloitte Private zwischen Januarund März 2021 weltweit mehr als 2.700 Führungskräfte mittelständischerUnternehmen sowie Firmen in Privat- und Familienbesitz befragt wurden - darunterauch 100 deutsche Unternehmen. Neben einer Wachstumsinitiative hat die Pandemievor allem hierzulande für einen Digitalisierungsschub gesorgt - ein längstüberfälliger Schritt, wie der globale Vergleich zeigt.Unternehmen erwarten positiven GeschäftsverlaufFür das kommende Jahr stehen für rund die Hälfte der deutschen Unternehmen dieSteigerung ihrer Produktivität (56 Prozent), die Entwicklung neuer Produkte undServices (52 Prozent) und der Ausbau des Geschäfts in den bestehenden Märkten(47 Prozent) auf dem Plan. Mehr als die Hälfte (52 Prozent) erwartet, ihreProfite in den nächsten zwölf Monaten steigern zu können. Gute Nachrichten zudemfür Arbeitnehmerinnen und -nehmer: 34 Prozent der deutschen Befragten wollenihren Mitarbeiterstamm stabil halten. Fast ebenso viele (32 Prozent) wollengezielt spezifisch qualifizierte Fachkräfte einstellen - und damit deutlich mehrals im globalen Vergleich (18 Prozent). Einen Arbeitsplatzabbau beabsichtigen