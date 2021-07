BAUINDUSTRIE zu "Fit for 55"

Berlin (ots) -



- Maßnahmenpaket für den Gebäudesektor wird begrüßt

- Industrielle Sanierungsmethoden in die Fläche bringen

- Auswirkungen der CO2-Bepreisung auf das Bauen beachten



"Mit 'Fit for 55' hat die EU-Kommission konkrete Vorschläge präsentiert, wie und

mit welchen Instrumenten das Klimaziel auf europäischer Ebene bis 2030, also in

weniger als neun Jahren, erreicht werden soll. Es führt kein Weg daran vorbei,

dass wir die Ziele der Jahrhundertaufgabe Klimaschutz mit einem mutigen Pfad für

die Umsetzung unterlegen." Mit diesen Worten kommentierte Tim-Oliver Müller,

Hauptgeschäftsführer des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie, das am 14.

Juli vorgelegte Gesetzespaket.







Dekarbonisierung des Gebäudesektors stellen uns wirtschaftlich und sozial vor

immense Herausforderungen. Es ist richtig, dass die EU-Kommission das Potenzial

der Energieeffizienz von Gebäuden beim Klimaschutz mit einem eigenen

Maßnahmenpaket für den Gebäudesektor ambitionierter angeht", so Müller. Es komme

nun darauf an, sich die Vorschläge im Detail anzuschauen und darauf zu achten,

dass die Regelungen vor allem den Aspekt der Technologieoffenheit beherzigten

und das Innovationspotenzial der Industrie maximal förderten. "Wenn wir die

Sanierungsziele schaffen wollen, müssen wir industrielle Arbeitsweisen - also

auch serielles Sanieren - endlich in die Fläche bringen. Dazu stehen wir im

engen Austausch mit der Politik. Wir sind bereit, unseren Beitrag zu leisten."



Es sei Konsens, für den Klimaschutz gewaltige Finanzierungsanstrengungen zu

unternehmen und die Probleme nicht weiter in die Zukunft zu verlagern. "Wir

werden uns genau ansehen, wie sich die Kommissionsvorschläge im Einzelnen auf

den Baubereich auswirken werden. Es gilt auch im Sinne des sozialen Friedens

Wege zu finden, dass unsere gesellschaftlichen Ziele, wie eine moderne

Infrastruktur sowie kostengünstiger Wohnraum, nicht durch steigende Baupreise

gefährdet werden", betonte Müller.



