Deutschlands beste Obst- und Gemüseabteilungen / Acht EDEKA-Märke mit "Deutschem Fruchtpreis 2021" ausgezeichnet

Hamburg (ots) -- Drei bundesweite Auszeichnungen und fünf Titel auf Landesebene fürherausragende Frischekompetenz- EDEKA punktet bei Sortimentsvielfalt, Anteil regionaler Erzeugnisse,Warenpräsentation und Beratung vor Ort- EDEKA Fruchtkontor und regionaler EDEKA-Großhandel sorgen für höchste Qualitätund kurze WegeBei der Verleihung zum Deutschen Fruchtpreis 2021 wurde EDEKA auch dieses Jahrwieder mit der renommierten Branchenauszeichnung geehrt. Auf nationaler Ebeneüberzeugten gleich drei EDEKA-Märkte: EDEKA Ueltzhöfer in Ellhofen in derKategorie "Supermarkt groß", das EDEKA Frischecenter Wagner in Coburg in derKategorie "Supermarkt" und der Remstal-Markt Mack in Weinstadt in der Kategorie"Supermarkt klein". Weitere Siege auf Landesebene verbuchten EDEKA Baisch inBaden-Württemberg, das EDEKA Center Warnow Park in Mecklenburg-Vorpommern, dasEDEKA Center Braunschweig in Niedersachsen, EDEKA Zielke in Nordrhein-Westfalenund das EDEKA Center Kreuzberg in Rheinland-Pfalz. "Die Obst- undGemüseabteilungen sind in vielen EDEKA-Märkten das Tor zu einem einmaligenEinkaufserlebnis", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA-Zentrale."Obst und Gemüse steht bei EDEKA für regionalen Anbau und Qualität aus ersterHand. Dabei überzeugen unsere Kaufleute mit einem Mix aus vielfältigen, frischenund regionalen Produkten - zum besten Preis-Leistungsverhältnis."Traditionell differenzieren sich die EDEKA-Märkte durch einen hohen Anteil anProdukten aus regionalem und lokalem Bezug. Auch der Anteil von Bio-Obst und-Gemüse steigt weiter an - darunter auch immer mehr Produkte, die nach denStandards ökologischer Anbauverbände wie Demeter erzeugt werden. Schon seitlangem bieten die EDEKA-Kaufleute viele frische Produkte auch unverpackt an undanimieren ihre Kund:innen, Mehrwegbeutel beim Obst- und Gemüseeinkauf zu nutzen.Mit dem innovativen Apeel-Verfahren trägt EDEKA zudem einmal mehr zum Kampfgegen Foodwaste bei: Die essbare Apeel-Schutzhülle auf pflanzlicher Basisverleiht Obst und Gemüse eine zweite Haut und verdoppelt die Haltbarkeit derfrischen Produkte. Bislang tragen bereits Avocados, Orangen, Mandarinen,Zitronen und Grapefruits das Apeel-Logo.Die Welt der FrischeDas ganze Jahr über frisches Obst und Gemüse ohne lange und aufwendigeLieferprozesse - dafür steht das EDEKA Fruchtkontor. Es unterstützt die rund3.600 EDEKA-Kaufleute gemeinsam mit den Waren- und Vertriebsexperten der siebenregionalen EDEKA-Großhandelsbetriebe dabei, ihren Kund:innen ein stetsindividuelles und abwechslungsreiches Angebot an Obst und Gemüse zu bieten. Im