BERENBERG stuft GERRESHEIMER AG auf 'Buy'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Scott Bardo

Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 109

Kursziel alt: 115

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Gerresheimer von 115 auf 109 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des Spezialverpackungsherstellers zum zweiten Quartal hätten die Anleger geschockt, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei sei das Wachstum gut gewesen, denn mit Wachstum kämen früher oder später auch Margen, Barmittel und Rendite auf Linie./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2021 / 06:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.