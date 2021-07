Novem Groups Aktien gehen zu einem Ausgabepreis von 16,50 Euro und damit an unteren Ende der IPO-Preisspanne an die Börse. „Insgesamt wurden 14.984.848 Aktien bei internationalen institutionellen Investoren platziert”, teilt der Automobil-Zulieferer am Donnerstag mit. Im Rahmen des IPO, das sich ausschließlich an institutionelle Investoren richtete, konnten damit Novem-Aktien im Gesamtwert von mehr als 247 Millionen Euro ...